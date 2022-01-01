За час війни з Росією на Волині народилося 660 діток





Про це Юрій Погуляйко.



Серед новонароджених - 320 дівчаток та 340 хлопчиків.



За його словами, загалом з початку війни в Україні народилося понад 15 тисяч малюків та стільки ж зареєстрували шлюбів.



"У нас є за кого боротися, тому ми незламні", - написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць війни на Волині народилося 660 діток.Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністраціїСеред новонароджених - 320 дівчаток та 340 хлопчиків.За його словами, загалом з початку війни в Україні народилося понад 15 тисяч малюків та стільки ж зареєстрували шлюбів."У нас є за кого боротися, тому ми незламні", - написав Погуляйко.

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