За час війни з Росією на Волині народилося 660 діток

За час війни з Росією на Волині народилося 660 діток
За місяць війни на Волині народилося 660 діток.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Серед новонароджених - 320 дівчаток та 340 хлопчиків.

За його словами, загалом з початку війни в Україні народилося понад 15 тисяч малюків та стільки ж зареєстрували шлюбів.

"У нас є за кого боротися, тому ми незламні", - написав Погуляйко.

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Теги: народилися дітки, війна, Волинь
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