За час війни з Росією на Волині народилося 660 діток
25 березень, 23:35
За місяць війни на Волині народилося 660 діток.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Серед новонароджених - 320 дівчаток та 340 хлопчиків.
За його словами, загалом з початку війни в Україні народилося понад 15 тисяч малюків та стільки ж зареєстрували шлюбів.
"У нас є за кого боротися, тому ми незламні", - написав Погуляйко.
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Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Серед новонароджених - 320 дівчаток та 340 хлопчиків.
За його словами, загалом з початку війни в Україні народилося понад 15 тисяч малюків та стільки ж зареєстрували шлюбів.
"У нас є за кого боротися, тому ми незламні", - написав Погуляйко.
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