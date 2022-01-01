Алкоголь у 14 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезого водія

Алкоголь у 14 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезого водія
Під час патрулювання Устилузької громади поліцейські офіцери помітили водія Renault Master, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції у Волинській області.

За кермом перебував 49-річний місцевий житель з явними ознаками сп’яніння. Перевірка підтвердила – 2,9 проміле, що більш, ніж в 14 разів вище допустимої норми.

Алкоголь у 14 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезого водія
Алкоголь у 14 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезого водія


На порушника офіцери оформили протокол за ст. 130 КУпАП. Автомобіль вилучили і помістили на арешмайданчик.

Алкоголь у 14 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезого водія

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Теги: Поліція, Волинь, нетверезий водій
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