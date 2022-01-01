Алкоголь у 14 разів перевищував норму: на Волині затримали нетверезого водія





Про це повідомили у секторі комунікації поліції у Волинській області.



За кермом перебував 49-річний місцевий житель з явними ознаками сп’яніння. Перевірка підтвердила – 2,9 проміле, що більш, ніж в 14 разів вище допустимої норми.







На порушника офіцери оформили протокол за ст. 130 КУпАП. Автомобіль вилучили і помістили на арешмайданчик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час патрулювання Устилузької громади поліцейські офіцери помітили водія Renault Master, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху.Про це повідомили у секторі комунікації поліції у Волинській області.За кермом перебував 49-річний місцевий житель з явними ознаками сп’яніння. Перевірка підтвердила – 2,9 проміле, що більш, ніж в 14 разів вище допустимої норми.На порушника офіцери оформили протокол за ст. 130 КУпАП. Автомобіль вилучили і помістили на арешмайданчик.

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