У Луцьку влаштовують розмовний клуб української для переселенців

У Луцьку влаштовують розмовний клуб української для переселенців
Волинський національний університет імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради влаштовує розмовний клуб української мови для людей, які через війну змушені були переїхати до Луцька.

Про це повідомляють на сайті вишу.

Зустрічі відбуватимуться у форматі живого спілкування в аудиторії 108 головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки щовівторка і щочетверга з 16:00.

Координатор проєкту – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Оксана Іванівна Приймачок.

«Пропонуємо нові знайомства, вільне спілкування українською мовою, обмін думками, а також виконання цікавих завдань у колі нових друзів», – йдеться у повідомленні ініціаторів розмовного клубу.

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Теги: розмовний клуб, українська мова, переселенці, варте уваги
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