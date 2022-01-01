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70 окупантів Мелітополя влаштували бунт, – Запорізька ОВА

70 окупантів Мелітополя влаштували бунт, – Запорізька ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що 24 березня 70 російських військових, які перебувають у Мелітополі, влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва.

Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на речника ЗОВА, полковника ЗСУ Івана Ареф’єва у Telegram.

"Є дві прекрасні новини від вищого штабу Сил оборони України.

24 березня надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ РФ, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя. Радимо окупантам: задайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими", - написав він.

Друга гарна новина, за словами Ареф’єва, це те, що під час звільнення населеного пункту Малинівка захисники Запорізької області поповнили свій парк військовою‌ техніки російським танком Т-72Б3.

Водночас речник ЗОВА повідомив, що окупанти не припиняють обстріли об'єктів цивільної інфраструктури Запорізького краю. Зокрема, нанесли артилерійські удари по м. Гуляйполе. Дані щодо жертв серед цивільного населення уточнюються.

У населеному пункті Пологи противник влаштовує провокації, спрямовані на дискредитацію ЗСУ. Зокрема, окупанти об’їжджають квартали міста і попереджають про "обстріли", які нібито будуть з боку захисників України.

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Теги: Мелітополь, окупанти, бунт
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