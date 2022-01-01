70 окупантів Мелітополя влаштували бунт, – Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що 24 березня 70 російських військових, які перебувають у Мелітополі, влаштували бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва.Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на речника ЗОВА, полковника ЗСУу Telegram."Є дві прекрасні новини від вищого штабу Сил оборони України.24 березня надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ РФ, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти захисників Запоріжжя. Радимо окупантам: задайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими", - написав він.Друга гарна новина, за словами Ареф’єва, це те, що під час звільнення населеного пункту Малинівка захисники Запорізької області поповнили свій парк військовою‌ техніки російським танком Т-72Б3.Водночас речник ЗОВА повідомив, що окупанти не припиняють обстріли об'єктів цивільної інфраструктури Запорізького краю. Зокрема, нанесли артилерійські удари по м. Гуляйполе. Дані щодо жертв серед цивільного населення уточнюються.У населеному пункті Пологи противник влаштовує провокації, спрямовані на дискредитацію ЗСУ. Зокрема, окупанти об’їжджають квартали міста і попереджають про "обстріли", які нібито будуть з боку захисників України.