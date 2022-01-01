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Деякі окупанти «прозріли» і намагаються донести правду до «зомбованих» родичів у РФ

Деякі окупанти «прозріли» і намагаються донести правду до «зомбованих» родичів у РФ
Частина російських солдат вже «прозріла» і намагається донести правду до людей, які перебувають у Росії.

Про це повідомляє СБУ, зважаючи на перехоплену розмову окупанта з матір'ю.

На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський вояка намагається переконати свою матір, що в Україні:

◾️ немає ядерної зброї;
◾️ немає секретних лабораторій, де розробили вірус, від якого помирає худоба в РФ;
◾️ не розробляли коронавірус.

Але його матір відмовляється в це вірити: «Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать».

Коли окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: «Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?»

«Цікаво, скільки ще 200-х «посилок» треба отримати російським матерям, аби вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди?

Зрештою, це питання часу. Бо ми і надалі будемо організовувати їм 200-ті «аргументи», - йдеться у повідомленні СБУ.






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Теги: окупанти, СБУ, війна
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