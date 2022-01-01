Деякі окупанти «прозріли» і намагаються донести правду до «зомбованих» родичів у РФ

Частина російських солдат вже «прозріла» і намагається донести правду до людей, які перебувають у Росії.Про це повідомляє СБУ, зважаючи на перехоплену розмову окупанта з матір'ю.На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський вояка намагається переконати свою матір, що в Україні:◾️ немає ядерної зброї;◾️ немає секретних лабораторій, де розробили вірус, від якого помирає худоба в РФ;◾️ не розробляли коронавірус.Але його матір відмовляється в це вірити: «Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать».Коли окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: «Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?»«Цікаво, скільки ще 200-х «посилок» треба отримати російським матерям, аби вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди?Зрештою, це питання часу. Бо ми і надалі будемо організовувати їм 200-ті «аргументи», - йдеться у повідомленні СБУ.