Деякі окупанти «прозріли» і намагаються донести правду до «зомбованих» родичів у РФ
Сьогодні, 18:18
Частина російських солдат вже «прозріла» і намагається донести правду до людей, які перебувають у Росії.
Про це повідомляє СБУ, зважаючи на перехоплену розмову окупанта з матір'ю.
На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський вояка намагається переконати свою матір, що в Україні:
◾️ немає ядерної зброї;
◾️ немає секретних лабораторій, де розробили вірус, від якого помирає худоба в РФ;
◾️ не розробляли коронавірус.
Але його матір відмовляється в це вірити: «Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать».
Коли окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: «Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?»
«Цікаво, скільки ще 200-х «посилок» треба отримати російським матерям, аби вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди?
Зрештою, це питання часу. Бо ми і надалі будемо організовувати їм 200-ті «аргументи», - йдеться у повідомленні СБУ.
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Про це повідомляє СБУ, зважаючи на перехоплену розмову окупанта з матір'ю.
На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський вояка намагається переконати свою матір, що в Україні:
◾️ немає ядерної зброї;
◾️ немає секретних лабораторій, де розробили вірус, від якого помирає худоба в РФ;
◾️ не розробляли коронавірус.
Але його матір відмовляється в це вірити: «Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать».
Коли окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: «Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?»
«Цікаво, скільки ще 200-х «посилок» треба отримати російським матерям, аби вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди?
Зрештою, це питання часу. Бо ми і надалі будемо організовувати їм 200-ті «аргументи», - йдеться у повідомленні СБУ.
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Сьогодні, 18:18
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