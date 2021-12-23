На Волині чоловік обікрав квартиру в умовах воєнного стану: його взяли під варту

У Ковелі п'ять разів до цього судимий чоловік 10 березня проник у квартиру в будинку на вулиці Незалежності та викрав телевізор. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це виданню повідомив керівник Ковельської окружної прокуратуриВідомо також, що обвинувальний акт про вчинення ще однієї крадіжки цим чоловіком перебуває на розгляді суду.санкцією частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.