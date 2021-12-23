На Волині чоловік обікрав квартиру в умовах воєнного стану: його взяли під варту
Сьогодні, 17:12
У Ковелі п'ять разів до цього судимий чоловік 10 березня проник у квартиру в будинку на вулиці Незалежності та викрав телевізор. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це виданню повідомив керівник Ковельської окружної прокуратури Юрій Новосад.
Відомо також, що обвинувальний акт про вчинення ще однієї крадіжки цим чоловіком перебуває на розгляді суду.
Довідково: санкцією частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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Про це виданню повідомив керівник Ковельської окружної прокуратури Юрій Новосад.
Відомо також, що обвинувальний акт про вчинення ще однієї крадіжки цим чоловіком перебуває на розгляді суду.
Довідково: санкцією частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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