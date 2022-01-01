Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою

Сьогодні, 25 березня, у Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея відбулось прощання із загиблим у війні з Росією матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти Михайлом Приступою, 1994 року народження. Герой загинув 5 березня в боях під Ірпенем Київської області.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Громадськість міста віддала шану військовослужбовцю та провела його у останню путь.“На превеликий жаль, ця страшна війна забрала вже не одне життя молодих хлопців. Ми маємо кожен на своєму місці зробити усе для того, щоб вона закінчилася якнайшвидше — перемогою. А опісля перемоги — щоб якнайшвидше збулася мрія цих Героїв. А це щаслива, успішна, процвітаюча та вільна Україна”, - зазначив міський головаГероя поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.