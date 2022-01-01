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Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою

Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Сьогодні, 25 березня, у Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея відбулось прощання із загиблим у війні з Росією матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти Михайлом Приступою, 1994 року народження. Герой загинув 5 березня в боях під Ірпенем Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Громадськість міста віддала шану військовослужбовцю та провела його у останню путь.

“На превеликий жаль, ця страшна війна забрала вже не одне життя молодих хлопців. Ми маємо кожен на своєму місці зробити усе для того, щоб вона закінчилася якнайшвидше — перемогою. А опісля перемоги — щоб якнайшвидше збулася мрія цих Героїв. А це щаслива, успішна, процвітаюча та вільна Україна”, - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Героя поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою
Луцьк попрощався із загиблим під Ірпенем матросом Михайлом Приступою

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Теги: Михайло Приступа, загибель, війна
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