У громадському транспорті Луцька тимчасово не можна буде розрахуватися банківською картою
Сьогодні, 15:43
У Луцьку з 25 до 27 березня тимчасово недоступна оплата проїзду за допомогою банківських карток.
Про це повідомили на сторінці Citycardnet.
Оплата з використанням картки Сіті Кард буде проводитися в режимі "офлайн". Тобто пасажир може оплатити проїзд, але фактичне відрахування коштів з картки буде проведене пізніше.
Тимчасові незручності пов'язані з евакуацією ТОВ "Сіті Кард Систем" із зони бойових дій. Орієнтовно це триватиме 48 годин.
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Про це повідомили на сторінці Citycardnet.
Оплата з використанням картки Сіті Кард буде проводитися в режимі "офлайн". Тобто пасажир може оплатити проїзд, але фактичне відрахування коштів з картки буде проведене пізніше.
Тимчасові незручності пов'язані з евакуацією ТОВ "Сіті Кард Систем" із зони бойових дій. Орієнтовно це триватиме 48 годин.
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У громадському транспорті Луцька тимчасово не можна буде розрахуватися банківською картою
Сьогодні, 15:43
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