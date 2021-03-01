У громадському транспорті Луцька тимчасово не можна буде розрахуватися банківською картою





Про це повідомили на сторінці



Оплата з використанням картки Сіті Кард буде проводитися в режимі "офлайн". Тобто пасажир може оплатити проїзд, але фактичне відрахування коштів з картки буде проведене пізніше.



Тимчасові незручності пов'язані з евакуацією ТОВ "Сіті Кард Систем" із зони бойових дій. Орієнтовно це триватиме 48 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 25 до 27 березня тимчасово недоступна оплата проїзду за допомогою банківських карток.Про це повідомили на сторінці Citycardnet Оплата з використанням картки Сіті Кард буде проводитися в режимі "офлайн". Тобто пасажир може оплатити проїзд, але фактичне відрахування коштів з картки буде проведене пізніше.Тимчасові незручності пов'язані з евакуацією ТОВ "Сіті Кард Систем" із зони бойових дій. Орієнтовно це триватиме 48 годин.

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