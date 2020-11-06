Російський бренд одягу «Oodji» у Луцьку: яка його доля у ЦУМі і «ПортСіty»

Наразі обидва наявні у Луцьку магазини російського бренду одягу «Oodji» закриті. Їхню роботу вже не зможуть відновити. Принаймні – у ЦУМі та ТРЦ «ПортСіty», де вони функціонували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.розповіли у адміністраціях згаданих закладів.У ТРЦ «ПортCity» зауважили, що магазин «Oodji» закритий з першого дня повномасштабного російського вторгнення.«Ми вже надіслали лист про розірвання договору в односторонньому порядку на електронні пошти та поштовим відправленням з повідомленням про отримання. Договір з «Oodji» розриваємо у будь-якому випадку. Окрім того, здійснюємо перевірку усіх партнерів за відкритими реєстрами, аби унеможливити співпрацю із тими, хто має російську приналежність», – розповіла у коментарі виданню керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркет «Там Там»У ЦУМі також зауважили, що магазин закритий. Договір мають намір розірвати, але зауважують, що зараз це неможливо через те, що підписанти зі сторони «Oodji» перебувають на території, з якої наразі неможливо приїхати для розірвання договору. Тому адміністрація чекає, поки безпекова ситуація зміниться.Зауважимо, що 15 березня на сторінці Oodji Україна у фейсбуці березня розмістили повідомлення про те, що у них – ліквідація та розпродаж товару у зв’язку з закриттям магазинів й через припинення співпраці з брендом на ринку України.«Не дивлячись на те, що бренд має юрисдикцію Люксембурга, ми усвідомлюємо його операційну приналежність до російського ринку. Саме тому, було прийнято рішення про припинення співпраці з брендом. З початку війни і до теперішнього моменту, ми активно донатимо товар бренду на допомогу військовим, волонтерам та тим, хто його потребує. На часi ми почали лiквiдувати товар, який зараз знаходиться в магазинах, тим самим продовжуємо надавати робочі місця своїм співробітникам, оплату податкiв та забезпечуємо виконання забов’язань перед українським контрагентом», – йдеться у повідомленні.Наголошуємо: розпізнати продукцію, створену у Росії, досить легко – штрих-код товару з РФ починається з цифр 46, діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».Закликаємо не купувати товари окупанта та не підтримувати таким чином економіку країни-агресора, вони повинні назавжди зникнути із українського ринку!