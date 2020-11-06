Російський бренд одягу «Oodji» у Луцьку: яка його доля у ЦУМі і «ПортСіty»
Сьогодні, 16:10
Наразі обидва наявні у Луцьку магазини російського бренду одягу «Oodji» закриті. Їхню роботу вже не зможуть відновити. Принаймні – у ЦУМі та ТРЦ «ПортСіty», де вони функціонували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у адміністраціях згаданих закладів.
У ТРЦ «ПортCity» зауважили, що магазин «Oodji» закритий з першого дня повномасштабного російського вторгнення.
«Ми вже надіслали лист про розірвання договору в односторонньому порядку на електронні пошти та поштовим відправленням з повідомленням про отримання. Договір з «Oodji» розриваємо у будь-якому випадку. Окрім того, здійснюємо перевірку усіх партнерів за відкритими реєстрами, аби унеможливити співпрацю із тими, хто має російську приналежність», – розповіла у коментарі виданню керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркет «Там Там» Наталія Антоненко.
У ЦУМі також зауважили, що магазин закритий. Договір мають намір розірвати, але зауважують, що зараз це неможливо через те, що підписанти зі сторони «Oodji» перебувають на території, з якої наразі неможливо приїхати для розірвання договору. Тому адміністрація чекає, поки безпекова ситуація зміниться.
Зауважимо, що 15 березня на сторінці Oodji Україна у фейсбуці березня розмістили повідомлення про те, що у них – ліквідація та розпродаж товару у зв’язку з закриттям магазинів й через припинення співпраці з брендом на ринку України.
«Не дивлячись на те, що бренд має юрисдикцію Люксембурга, ми усвідомлюємо його операційну приналежність до російського ринку. Саме тому, було прийнято рішення про припинення співпраці з брендом. З початку війни і до теперішнього моменту, ми активно донатимо товар бренду на допомогу військовим, волонтерам та тим, хто його потребує. На часi ми почали лiквiдувати товар, який зараз знаходиться в магазинах, тим самим продовжуємо надавати робочі місця своїм співробітникам, оплату податкiв та забезпечуємо виконання забов’язань перед українським контрагентом», – йдеться у повідомленні.
Наголошуємо: розпізнати продукцію, створену у Росії, досить легко – штрих-код товару з РФ починається з цифр 46, діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».
Закликаємо не купувати товари окупанта та не підтримувати таким чином економіку країни-агресора, вони повинні назавжди зникнути із українського ринку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у адміністраціях згаданих закладів.
У ТРЦ «ПортCity» зауважили, що магазин «Oodji» закритий з першого дня повномасштабного російського вторгнення.
«Ми вже надіслали лист про розірвання договору в односторонньому порядку на електронні пошти та поштовим відправленням з повідомленням про отримання. Договір з «Oodji» розриваємо у будь-якому випадку. Окрім того, здійснюємо перевірку усіх партнерів за відкритими реєстрами, аби унеможливити співпрацю із тими, хто має російську приналежність», – розповіла у коментарі виданню керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркет «Там Там» Наталія Антоненко.
У ЦУМі також зауважили, що магазин закритий. Договір мають намір розірвати, але зауважують, що зараз це неможливо через те, що підписанти зі сторони «Oodji» перебувають на території, з якої наразі неможливо приїхати для розірвання договору. Тому адміністрація чекає, поки безпекова ситуація зміниться.
Зауважимо, що 15 березня на сторінці Oodji Україна у фейсбуці березня розмістили повідомлення про те, що у них – ліквідація та розпродаж товару у зв’язку з закриттям магазинів й через припинення співпраці з брендом на ринку України.
«Не дивлячись на те, що бренд має юрисдикцію Люксембурга, ми усвідомлюємо його операційну приналежність до російського ринку. Саме тому, було прийнято рішення про припинення співпраці з брендом. З початку війни і до теперішнього моменту, ми активно донатимо товар бренду на допомогу військовим, волонтерам та тим, хто його потребує. На часi ми почали лiквiдувати товар, який зараз знаходиться в магазинах, тим самим продовжуємо надавати робочі місця своїм співробітникам, оплату податкiв та забезпечуємо виконання забов’язань перед українським контрагентом», – йдеться у повідомленні.
Наголошуємо: розпізнати продукцію, створену у Росії, досить легко – штрих-код товару з РФ починається з цифр 46, діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».
Закликаємо не купувати товари окупанта та не підтримувати таким чином економіку країни-агресора, вони повинні назавжди зникнути із українського ринку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З 648 вижило лише троє: ЗСУ знищили російську батальйонну групу
Сьогодні, 15:00
У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
Сьогодні, 14:47
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російський бренд одягу «Oodji» у Луцьку: яка його доля у ЦУМі і «ПортСіty»
Сьогодні, 16:10
У громадському транспорті Луцька тимчасово не можна буде розрахуватися банківською картою
Сьогодні, 15:43
Медіа