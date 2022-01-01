Померла дружина Василя Стуса
Сьогодні, 19:21
Сьогодні, 25 березня, на 84-му році пішла з життя дружина Василя Стуса Попелюх Валентина Василівна.
Про це повідомили на сторінці «Музей Василя Стуса» у фейсбуці.
«Попелюшка, ластівочка, Вальочок», як називав її Василь, була вірним другом, надійним плечем, яка залишалася з Поетом навіть тоді, коли від нього, здавалося, відвернувся увесь світ.
Валя назавжди залишиться в пам’яті і серці свого сина, онуків, правнуків, сестри та племінників… Така ласкава. Така тендітна.
Віримо, що її душа перебуває разом із Василем – в мирі, любові та спокої», - йдеться на сторінці музею.
У повідомленні про трагічну звістку опублікували також уривок із листа Василя Стуса до дружини: «Вальочку, люба! Це я гладжу Тебе по голівці... дасть Біг, вліті, може, я Тебе заберу до себе — посаджу Тебе на дзиглику — і буду милуватися, берегти, аби й порошинка на Тебе не впала. А Ти примірятимеш золоті черевички, які я Тобі куплю (бо ж буду багатий: гірник — шукач золота)...».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці «Музей Василя Стуса» у фейсбуці.
«Попелюшка, ластівочка, Вальочок», як називав її Василь, була вірним другом, надійним плечем, яка залишалася з Поетом навіть тоді, коли від нього, здавалося, відвернувся увесь світ.
Валя назавжди залишиться в пам’яті і серці свого сина, онуків, правнуків, сестри та племінників… Така ласкава. Така тендітна.
Віримо, що її душа перебуває разом із Василем – в мирі, любові та спокої», - йдеться на сторінці музею.
У повідомленні про трагічну звістку опублікували також уривок із листа Василя Стуса до дружини: «Вальочку, люба! Це я гладжу Тебе по голівці... дасть Біг, вліті, може, я Тебе заберу до себе — посаджу Тебе на дзиглику — і буду милуватися, берегти, аби й порошинка на Тебе не впала. А Ти примірятимеш золоті черевички, які я Тобі куплю (бо ж буду багатий: гірник — шукач золота)...».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти примусово вивозять людей в Росію, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 19:35
Померла дружина Василя Стуса
Сьогодні, 19:21
У Луцьку влаштовують розмовний клуб української для переселенців
Сьогодні, 18:59
70 окупантів Мелітополя влаштували бунт, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 17:59
Медіа