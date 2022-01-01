Померла дружина Василя Стуса

Сьогодні, 25 березня, на 84-му році пішла з життя дружина Василя Стуса Попелюх Валентина Василівна.Про це повідомили на сторінці «Музей Василя Стуса» у фейсбуці.«Попелюшка, ластівочка, Вальочок», як називав її Василь, була вірним другом, надійним плечем, яка залишалася з Поетом навіть тоді, коли від нього, здавалося, відвернувся увесь світ.Валя назавжди залишиться в пам’яті і серці свого сина, онуків, правнуків, сестри та племінників… Така ласкава. Така тендітна.Віримо, що її душа перебуває разом із Василем – в мирі, любові та спокої», - йдеться на сторінці музею.У повідомленні про трагічну звістку опублікували також уривок із листа Василя Стуса до дружини: «Вальочку, люба! Це я гладжу Тебе по голівці... дасть Біг, вліті, може, я Тебе заберу до себе — посаджу Тебе на дзиглику — і буду милуватися, берегти, аби й порошинка на Тебе не впала. А Ти примірятимеш золоті черевички, які я Тобі куплю (бо ж буду багатий: гірник — шукач золота)...».