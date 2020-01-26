У Луцьку американець щодня пригощає правоохоронців кавою. ВІДЕО

У Луцьку американець щодня пригощає правоохоронців кавою. ВІДЕО
Щодня американець за походженням, який уже майже 20 років мешкає у Луцьку, пригощає наших захисників напоями та смаколиками. Коли він мешкав у Норвегії, його до Луцька запросив товариш-українець. Після візиту Тім Смідт просто закохався у наше місто і залишився тут жити. Своїм обов’язком він вважає допомагати правоохоронцям.

Про це пише 12 канал.

Ранок багатьох поліцейських починається у магазині. Тут каву і смаколики їм пропонують безкоштовно.

«Протягом дня приходить досить багато людей. Це кави, напевно, більше ніж 100-150 порцій йде», – розповідає продавчиня Настя.

Щодня підбадьорювати правоохоронців кавою та солодощами вирішив американець Тім Смідт. Він уже майже 20 років мешкає у Луцьку.

Ранок 24 лютого, пригадує, був прохолодним, а на одній із заправок на в’їзді до міста тоді згуртувалися чимало поліцейських і тероборонівців. Пригощав їх кавою і хот-догами, та згодом мережа заправок відкрила спеціальний рахунок, на який усі охочі можуть перерахувати гроші на смаколики поліцейським.

Тім теж періодично їм допомагає і водночас щодня оплачує каву із солодощами у центрі міста.

«Я був тут, в центрі. Ранки були дуже холодні, і я вирішив, що можу зробити свій маленький внесок, хоча б забезпечуючи їх кавою і перекусами», – каже Тім Смідт.

Щодня на це витрачає близько 2-3 тисяч гривень, але називає це дрібницею. Така допомога, зазначає іноземець, – командна ініціатива.

З Анатолієм він познайомився ще у 2003. Тоді він допомагав йому із перекладом, та згодом долучився до усіх ініціатив Тіма – зокрема до благодійного фонду допомоги дітям.

«Діти з дитячих будинків, також ми зараз маємо 37 сімей, дітей, які хворі на ДЦП, і діти, які приходять до нас кожен день, які просто хочуть поїсти, провести час разом», – зазначає Анатолій.

Згодом долучилася і пані Ірина. Троє вони дбають не лише про дітей, а й про людей похилого віку. Не стала перепоною для цього і війна в Україні, яка розпочалася ще у 2014.

«У 2014-му, коли тут розпочалися проблеми, я залишився і відчув: це мій дім. І я тут маю бути. І я щасливий бути тут. Так, я міг поїхати за кордон, але відчуваю, що маю бути тут з людьми, з якими мені дуже подобається працювати», – запевняє американець.

Те, що в Україні відбувається зараз, мотивує допомагати ще більше. Він пишається країною, в якій живе.

«Ваш президент містер Зеленський – світовий лідер. Його прихильниками є весь світ. Він надихає людей», – каже Тім Смідт.

Ні за що не покине Україну, навіть якщо російські окупанти прийдуть і на Волинь.

«Я помру тут. Це мій дім», – заявляє чоловік.

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Теги: Луцьк, американець, правоохоронці
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