Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Сьогодні, 09:45
Російські війська завдали 2 ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм-каналі.
"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - йдеться у його повідомленні.
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Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм-каналі.
"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - йдеться у його повідомленні.
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