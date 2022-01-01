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Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром

Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Російські війська завдали 2 ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм-каналі.

"Тривожна ніч. Два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - йдеться у його повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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