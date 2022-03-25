30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України





Про це повідомляє



Київщина



Тривають бої у Бучанському районі. Найзапекліші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаівської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є влучання в приватні будинки.



У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції. В Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію.



У Фастівському районі внаслідок ракетного удару — пожежа. Триває гасіння. Щодо жертв та постраждалих, інформації поки немає.



Чернігівщина



Триває оборона Чернігова. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої за маршрутами пересування ворога (дороги).



Житомирщина



Вночі — повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.



Дніпропетровщина



Вночі два ракетні удари по військовий частині під Дніпром. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Зараз спокійно.



Сумщина



З вечора четверга окупанти крили артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутні.



Харківщина



Всю ніч тривали обстріли житлових районів Харкова зі зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.



Область: бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету "швидкої", є поранені.



В Малій Рогані вертоліт РФ обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.



Запорізька область



Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку.



Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Так, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.



На Волині, Вінничині, Закарпатті, Кіровоградщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, в Тернополі, Черкасах, Івано-Франківську та Чернівцях та в Одесі ніч минула спокійно.



Рівненська область



Ніч була відносно спокійною, одна повітряна тривога опівночі.



Луганщина



Постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєверодонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджено 32 об’єкта – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєверодонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура



Донеччина



Мар'їнка, Авдіївка: всю ніч — обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні.



Маріуполь — без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти - евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті – окупанти постійно чинять перешкоди.



Миколаївщина



На території області вночі лунала повітряна тривога. Також у ночі над Миколаєвом було збито дві ракеті.



Херсонщина



За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють в селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Запеклі бої з російськими окупантами тривають на Київщині та в Запорізькій області, ворог окопується на Херсонщині.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.Тривають бої у Бучанському районі. Найзапекліші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаівської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є влучання в приватні будинки.У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції. В Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію.У Фастівському районі внаслідок ракетного удару — пожежа. Триває гасіння. Щодо жертв та постраждалих, інформації поки немає.Триває оборона Чернігова. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої за маршрутами пересування ворога (дороги).Вночі — повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.Вночі два ракетні удари по військовий частині під Дніпром. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Зараз спокійно.З вечора четверга окупанти крили артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутні.Всю ніч тривали обстріли житлових районів Харкова зі зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.Область: бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету "швидкої", є поранені.В Малій Рогані вертоліт РФ обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку.Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Так, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району., Вінничині, Закарпатті, Кіровоградщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, в Тернополі, Черкасах, Івано-Франківську та Чернівцях та в Одесі ніч минула спокійно.Ніч була відносно спокійною, одна повітряна тривога опівночі.Постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєверодонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджено 32 об’єкта – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєверодонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктураМар'їнка, Авдіївка: всю ніч — обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні.Маріуполь — без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти - евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті – окупанти постійно чинять перешкоди.На території області вночі лунала повітряна тривога. Також у ночі над Миколаєвом було збито дві ракеті.За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють в селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.

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