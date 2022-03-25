 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України

30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України
Запеклі бої з російськими окупантами тривають на Київщині та в Запорізькій області, ворог окопується на Херсонщині.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Київщина

Тривають бої у Бучанському районі. Найзапекліші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаівської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є влучання в приватні будинки.

У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції. В Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію.

У Фастівському районі внаслідок ракетного удару — пожежа. Триває гасіння. Щодо жертв та постраждалих, інформації поки немає.

Чернігівщина

Триває оборона Чернігова. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої за маршрутами пересування ворога (дороги).

Житомирщина

Вночі — повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.

Дніпропетровщина

Вночі два ракетні удари по військовий частині під Дніпром. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Зараз спокійно.

Сумщина

З вечора четверга окупанти крили артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутні.

Харківщина

Всю ніч тривали обстріли житлових районів Харкова зі зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.

Область: бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету "швидкої", є поранені.

В Малій Рогані вертоліт РФ обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.

Запорізька область

Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку.

Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Так, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.

На Волині, Вінничині, Закарпатті, Кіровоградщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, в Тернополі, Черкасах, Івано-Франківську та Чернівцях та в Одесі ніч минула спокійно.

Рівненська область

Ніч була відносно спокійною, одна повітряна тривога опівночі.

Луганщина

Постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєверодонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджено 32 об’єкта – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєверодонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура

Донеччина

Мар'їнка, Авдіївка: всю ніч — обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні.

Маріуполь — без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти - евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті – окупанти постійно чинять перешкоди.

Миколаївщина

На території області вночі лунала повітряна тривога. Також у ночі над Миколаєвом було збито дві ракеті.

Херсонщина

За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють в селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Сьогодні, 11:33
«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті
Сьогодні, 10:49
Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин
Сьогодні, 09:57
Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Сьогодні, 09:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу
Сьогодні, 11:26
«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті
Сьогодні, 10:49
30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України
Сьогодні, 10:28
Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин
Сьогодні, 09:57
Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Сьогодні, 11:33
«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті «У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті
Сьогодні, 10:49
Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Сьогодні, 09:45
Росіяни вбили вже 135 українських дітей Росіяни вбили вже 135 українських дітей
Сьогодні, 08:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На всій території Волині заборонили ходити в ліс
Сьогодні, 11:58
 0
У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей
Сьогодні, 11:40
 0
За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Сьогодні, 11:33
 0
На Волині до роботи повернулись близько 80-ти % підприємств та бізнесу
Сьогодні, 11:26
 0
«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті
Сьогодні, 10:49
 0
Медіа
відео
1/8