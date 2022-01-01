Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин
Сьогодні, 09:57
На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович з Ратнівщини.
Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
"Страшна звістка сколихнула всю Ратнівську громаду... На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович, житель с. Гірники, 03.11.1998 року народження. Немає нічого страшнішого і болючішого втрати дитини. Неможливо знайти таких слів підтримки, щоб хоч на краплю полегшити біль батьків і рідних. Дякуємо батькам за Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
"Страшна звістка сколихнула всю Ратнівську громаду... На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович, житель с. Гірники, 03.11.1998 року народження. Немає нічого страшнішого і болючішого втрати дитини. Неможливо знайти таких слів підтримки, щоб хоч на краплю полегшити біль батьків і рідних. Дякуємо батькам за Героя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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