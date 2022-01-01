Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин

Ващук Павло Васильович з Ратнівщини.



Про це Віталій Бірук.



"Страшна звістка сколихнула всю Ратнівську громаду... На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович, житель с. Гірники, 03.11.1998 року народження. Немає нічого страшнішого і болючішого втрати дитини. Неможливо знайти таких слів підтримки, щоб хоч на краплю полегшити біль батьків і рідних. Дякуємо батькам за Героя", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинувз Ратнівщини.Про це повідомив голова Ратнівської громади"Страшна звістка сколихнула всю Ратнівську громаду... На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович, житель с. Гірники, 03.11.1998 року народження. Немає нічого страшнішого і болючішого втрати дитини. Неможливо знайти таких слів підтримки, щоб хоч на краплю полегшити біль батьків і рідних. Дякуємо батькам за Героя", - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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