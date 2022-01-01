 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин

Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин
На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович з Ратнівщини.

Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.

"Страшна звістка сколихнула всю Ратнівську громаду... На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович, житель с. Гірники, 03.11.1998 року народження. Немає нічого страшнішого і болючішого втрати дитини. Неможливо знайти таких слів підтримки, щоб хоч на краплю полегшити біль батьків і рідних. Дякуємо батькам за Героя", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, Ратнівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України
Сьогодні, 10:28
Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Сьогодні, 09:45
Росіяни вбили вже 135 українських дітей
Сьогодні, 08:42
Путін може завдати ядерного удару по Польщі, - екскомандувач сил НАТО в Європі
Сьогодні, 08:26
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України
Сьогодні, 10:28
Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин
Сьогодні, 09:57
Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Сьогодні, 09:45
У Луцьку американець щодня пригощає правоохоронців кавою. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
Росіяни вбили вже 135 українських дітей
Сьогодні, 08:42
Схожі новини
На Волині сили оборони зосереджені на прикритті кордону: оперативна інформація Міноборони На Волині сили оборони зосереджені на прикритті кордону: оперативна інформація Міноборони
Сьогодні, 07:18
«Коли ми заїхали додому – я просто цілував стіни»: як про війну розповідають діти. ВІДЕО «Коли ми заїхали додому – я просто цілував стіни»: як про війну розповідають діти. ВІДЕО
24 березень, 14:45
СБУ на Волині затримала шпигуна з Білорусі. ВІДЕО СБУ на Волині затримала шпигуна з Білорусі. ВІДЕО
21 березень, 14:52
Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині
21 березень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України
Сьогодні, 10:28
 0
Внаслідок ракетного обстрілу Рівненського полігону загинув 23-річний волинянин
Сьогодні, 09:57
 0
Росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині під Дніпром
Сьогодні, 09:45
 0
У Луцьку американець щодня пригощає правоохоронців кавою. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
 0
Росіяни вбили вже 135 українських дітей
Сьогодні, 08:42
 0
Медіа
відео
1/8