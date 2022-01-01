«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті

Мер Луцькарозповів про роботу центру допомоги переселенцям, який знаходиться в приміщенні Палацу урочистих подій.Про це повідомив міський голова у своєму черговому відеозверненні."Центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей. Він знаходиться в Палаці урочистих подій. Там приймають продукти харчування, дитяче хачування, одяг, дитячі меблі, засоби гігієни. Якщо маєте можливість - долучайтеся до допомоги", - зауважив Ігор Поліщук.Також мер Луцька відзначив, що третій день працює в місті соціальна їдальня для переселенців. Станом на сьогодні, 25 березня, 733 особи отримало документи на безкоштовні обіди.Всі комунальні служби працюють в штатному режимі, забезпечують життєдіяльність Луцької громади, транспорт працює в кількості 117 одлиниць - і це є показник періоду, який був до війни.