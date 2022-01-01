«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті
Сьогодні, 10:49
Мер Луцька Ігор Поліщук розповів про роботу центру допомоги переселенцям, який знаходиться в приміщенні Палацу урочистих подій.
Про це повідомив міський голова у своєму черговому відеозверненні.
"Центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей. Він знаходиться в Палаці урочистих подій. Там приймають продукти харчування, дитяче хачування, одяг, дитячі меблі, засоби гігієни. Якщо маєте можливість - долучайтеся до допомоги", - зауважив Ігор Поліщук.
Також мер Луцька відзначив, що третій день працює в місті соціальна їдальня для переселенців. Станом на сьогодні, 25 березня, 733 особи отримало документи на безкоштовні обіди.
Всі комунальні служби працюють в штатному режимі, забезпечують життєдіяльність Луцької громади, транспорт працює в кількості 117 одлиниць - і це є показник періоду, який був до війни.
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Про це повідомив міський голова у своєму черговому відеозверненні.
"Центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей. Він знаходиться в Палаці урочистих подій. Там приймають продукти харчування, дитяче хачування, одяг, дитячі меблі, засоби гігієни. Якщо маєте можливість - долучайтеся до допомоги", - зауважив Ігор Поліщук.
Також мер Луцька відзначив, що третій день працює в місті соціальна їдальня для переселенців. Станом на сьогодні, 25 березня, 733 особи отримало документи на безкоштовні обіди.
Всі комунальні служби працюють в штатному режимі, забезпечують життєдіяльність Луцької громади, транспорт працює в кількості 117 одлиниць - і це є показник періоду, який був до війни.
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«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті
Сьогодні, 10:49
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