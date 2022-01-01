За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Сьогодні, 11:33
Росія у війні вже втратила понад 16 тисяч солдат.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16100 осіб,
танків ‒ 561 од,
бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
артилерійських систем– 291 од,
РСЗВ - 90 од,
засоби ППО - 49 од,
літаків – 115 од,
гелікоптерів – 125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
кораблі /катери - 5 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
спеціальна техніка - 18.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16100 осіб,
танків ‒ 561 од,
бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
артилерійських систем– 291 од,
РСЗВ - 90 од,
засоби ППО - 49 од,
літаків – 115 од,
гелікоптерів – 125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
кораблі /катери - 5 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
спеціальна техніка - 18.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
30-ий день війни: як минула ніч в регіонах України
Сьогодні, 10:28
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На всій території Волині заборонили ходити в ліс
Сьогодні, 11:58
У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей
Сьогодні, 11:40
За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Сьогодні, 11:33
«У Луцьку центр допомоги біженцям щодня обслуговує 500 людей», - Поліщук про ситуацію в місті
Сьогодні, 10:49
Медіа