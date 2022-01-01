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За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб

За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб
Росія у війні вже втратила понад 16 тисяч солдат.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16100 осіб,
танків ‒ 561 од,
бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
артилерійських систем– 291 од,
РСЗВ - 90 од,
засоби ППО - 49 од,
літаків – 115 од,
гелікоптерів – 125 од,
автомобільної техніки - 1089 од,
кораблі /катери - 5 од,
цистерн з ПММ - 72,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
спеціальна техніка - 18.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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