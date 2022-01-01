За місяць війни Росія втратила понад 16 тисяч солдат, ‒ Генштаб





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 16100 осіб,

танків ‒ 561 од,

бойових броньованих машин ‒ 1625 од,

артилерійських систем– 291 од,

РСЗВ - 90 од,

засоби ППО - 49 од,

літаків – 115 од,

гелікоптерів – 125 од,

автомобільної техніки - 1089 од,

кораблі /катери - 5 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,

спеціальна техніка - 18.



Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні вже втратила понад 16 тисяч солдат.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ особового складу - близько 16100 осіб,танків ‒ 561 од,бойових броньованих машин ‒ 1625 од,артилерійських систем– 291 од,РСЗВ - 90 од,засоби ППО - 49 од,літаків – 115 од,гелікоптерів – 125 од,автомобільної техніки - 1089 од,кораблі /катери - 5 од,цистерн з ПММ - 72,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,спеціальна техніка - 18.Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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