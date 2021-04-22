У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей

У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей
25 березня уночі трапилася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Кравчука, 25,а в Луцьку.

Про це пвідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Мешканці будинку відчули дим у під’їзді й о 03:55 зателефонували на 101.

За 4 хвилини за викликом прибули рятувальники 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що пожежа виникла в ліфті на першому поверсі у третьому під’їзді житлового будинку.

Горіння локалізували о 04:05, ліквідували – о 04:16. Під час гасіння евакуювали шістьох мешканців будинку, які перебували приміщеннях, де було сильне задимлення.

Потерпілих та жертв немає. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі на житлові помешкання й ліквідувати її з мінімальними збитками: вогонь знищив 10 м2 внутрішнього оздоблення ліфта, пошкодив ізоляцію електромережі й ліфтові двері.
У Луцьку горіла 9-поверхівка: евакуювали шістьох людей

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, горіння трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

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Теги: Луцьк, пожежа, рятувальники
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