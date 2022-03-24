Путін може завдати ядерного удару по Польщі, - екскомандувач сил НАТО в Європі





Про це повідомив екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк, пише



"Якщо він (Путін - ред.) справді хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що може зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де він її застосує? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі", - йдеться у його повідомленні.



Веслі Кларк зазначив, що російські війська у рамках навчань моделюють ситуацію у якій Росія програє, бо НАТО підтримує її противника. У цьому випадку вони мають застосувати тактичну ядерну зброю. Як результат НАТО заявляє, що не хоче ядерної війни і відступає.



Кларк також висловив сумнів, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї й завдати удару по території Польщі.Про це повідомив екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал, пише Українська правда "Якщо він (Путін - ред.) справді хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що може зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де він її застосує? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі", - йдеться у його повідомленні.Веслі Кларк зазначив, що російські війська у рамках навчань моделюють ситуацію у якій Росія програє, бо НАТО підтримує її противника. У цьому випадку вони мають застосувати тактичну ядерну зброю. Як результат НАТО заявляє, що не хоче ядерної війни і відступає.Кларк також висловив сумнів, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

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