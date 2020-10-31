В США помер тигр Путін





Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на зоопарк Мінесоти.



12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури, повідомили у зоопарку Мінесоти.



Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Сполучених штатах Америки помер амурський тигр, який мав кличку Путін.Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на зоопарк Мінесоти.12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури, повідомили у зоопарку Мінесоти.Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку.

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