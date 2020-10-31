В США помер тигр Путін
Сьогодні, 07:45
В Сполучених штатах Америки помер амурський тигр, який мав кличку Путін.
Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на зоопарк Мінесоти.
12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури, повідомили у зоопарку Мінесоти.
Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку.
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Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на зоопарк Мінесоти.
12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури, повідомили у зоопарку Мінесоти.
Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку.
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