В США помер тигр Путін

В США помер тигр Путін
В Сполучених штатах Америки помер амурський тигр, який мав кличку Путін.

Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на зоопарк Мінесоти.

12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевого нападу під час планової медичної процедури, повідомили у зоопарку Мінесоти.

Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків та працівників зоопарку.

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Теги: світ, США
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