На Волині сили оборони зосереджені на прикритті кордону: оперативна інформація Міноборони

На Волині сили оборони зосереджені на прикритті кордону: оперативна інформація Міноборони
Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це йдеться у оперативній інформації від Міністерства оборони станом на 06:00 25 березня.

Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника.

Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.

На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.

Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

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Теги: Волинь, Білорусь, війна
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