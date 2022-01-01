Євросоюз зобов'язався допомогти Україні з відновленням після війни

Лідери країн – членів Євросоюзу – зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на висновки саміту ЄС.У 8-му пункті висновків ідеться про те, що, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби.А після завершення війни – допомогти у відбудові країни.З метою допомоги Європейська Рада невідкладно розпочинає підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.ЄС "закликає Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи", – ідеться в повідомленні.Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.