Євросоюз зобов'язався допомогти Україні з відновленням після війни
Сьогодні, 07:01
Лідери країн – членів Євросоюзу – зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на висновки саміту ЄС.
У 8-му пункті висновків ідеться про те, що, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби.
А після завершення війни – допомогти у відбудові країни.
З метою допомоги Європейська Рада невідкладно розпочинає підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.
ЄС "закликає Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи", – ідеться в повідомленні.
Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на висновки саміту ЄС.
У 8-му пункті висновків ідеться про те, що, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби.
А після завершення війни – допомогти у відбудові країни.
З метою допомоги Європейська Рада невідкладно розпочинає підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.
ЄС "закликає Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи", – ідеться в повідомленні.
Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.
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