«Якби Росія знала, що їх у нас чекає, то вона б точно побоялася сюди йти», – Зеленський
Сьогодні, 05:58
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозвренні зазначив, що країна рухається до миру і всі працюють, щоб наблизити мир і перемогу.
«Не можна зупинятися навіть на хвилину, бо кожна хвилина – про нашу долю, про наше майбутнє. 30 день, вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає у нас таке, то вона б точно побоялася сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції, а ми при цьому далі домовляємося ще про нові», – сказав Зеленський.
Також президент розказав, що заради підтримки для України він звернувся до учасників саміту НАТО, Євросоюзу, «Великої сімки», парламенту Швеції, говорив з президентом Литви, прем’єр-міністром Ізраїлю, прем’єр-міністром Великобританії.
«Все заради того, щоб Росія зрозуміла одне – потрібно шукати мир», - пояснив Володимир Зеленський.
Також президент подякував усім, хто долучається до боротьби проти російських окупантів.
«Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, нашій Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям і рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом, хто береже наше життя. Нашу вільну Україну», - сказав у зверненні Президент Володимир Зеленський.
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«Не можна зупинятися навіть на хвилину, бо кожна хвилина – про нашу долю, про наше майбутнє. 30 день, вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає у нас таке, то вона б точно побоялася сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції, а ми при цьому далі домовляємося ще про нові», – сказав Зеленський.
Також президент розказав, що заради підтримки для України він звернувся до учасників саміту НАТО, Євросоюзу, «Великої сімки», парламенту Швеції, говорив з президентом Литви, прем’єр-міністром Ізраїлю, прем’єр-міністром Великобританії.
«Все заради того, щоб Росія зрозуміла одне – потрібно шукати мир», - пояснив Володимир Зеленський.
Також президент подякував усім, хто долучається до боротьби проти російських окупантів.
«Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, нашій Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям і рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом, хто береже наше життя. Нашу вільну Україну», - сказав у зверненні Президент Володимир Зеленський.
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