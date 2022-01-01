Російські військові зі зброєю переходять на бік України, – розвідка

Під час російсько-української війни зафіксовані випадки, коли російські військові зі зброєю а руках переходять на бік України.Про це повідомляєть на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України."Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні.