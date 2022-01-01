Російські військові зі зброєю переходять на бік України, – розвідка

Російські військові зі зброєю переходять на бік України, – розвідка
Під час російсько-української війни зафіксовані випадки, коли російські військові зі зброєю а руках переходять на бік України.

Про це повідомляєть на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв стали містами-героями
Сьогодні, 05:17
Російські військові зі зброєю переходять на бік України, – розвідка
Сьогодні, 04:20
В обмін на життя дітей: генерал поліції готовий здатися в полон ворогам
Сьогодні, 02:18
Зеленський виступив на засіданні Європейської ради
Сьогодні, 01:57
Дуда відповів РФ нецензурним польським прислів'ям
Сьогодні, 01:17
Схожі новини
Збройним силам РФ нав'язують думку, що війну потрібно завершити до 9 травня, – Генштаб ЗСУ Збройним силам РФ нав'язують думку, що війну потрібно завершити до 9 травня, – Генштаб ЗСУ
24 березень, 19:30
Саміт НАТО ухвалив заяву щодо війни в Україні з обіцянкою захисту від хімічної і біологічної зброї Саміт НАТО ухвалив заяву щодо війни в Україні з обіцянкою захисту від хімічної і біологічної зброї
24 березень, 16:03
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм, який загинув у боях на Київщині Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм, який загинув у боях на Київщині
24 березень, 15:38
На Волинському напрямку ворог змушений відмовитися від ведення наступальних дій, – Генштаб На Волинському напрямку ворог змушений відмовитися від ведення наступальних дій, – Генштаб
24 березень, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв стали містами-героями
Сьогодні, 05:17
 0
Російські військові зі зброєю переходять на бік України, – розвідка
Сьогодні, 04:20
 0
В обмін на життя дітей: генерал поліції готовий здатися в полон ворогам
Сьогодні, 02:18
 0
Зеленський виступив на засіданні Європейської ради
Сьогодні, 01:57
 0
Дуда відповів РФ нецензурним польським прислів'ям
Сьогодні, 01:17
 0
Медіа
відео
1/8