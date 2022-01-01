Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв стали містами-героями

Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв стали містами-героями
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання "Місто-Герой України" чотирьом населеним пунктам.

Про це йдеться в Указі Президента України №164/2022.

Йдеться про міста Буча, Ірпінь, що на Київщині, Охтирка Сумської області та обласний центр місто Миколаїв.

Почесні відзнаки "Місто-Герой України" містам присвоїли з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України.

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Теги: міста-герої, Україна, Зеленський
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