В обмін на життя дітей: генерал поліції готовий здатися в полон ворогам

В'ячеслав Аброськін запропонував російським загарбникам обмін. Чоловік готовий здатися в полон, якщо вороги погодяться на його умови і дозволять евакуювати дітей із Маріуполя.



Про це В'ячеслав Аброськін написав на своїй



"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, то загинуть найближчими днями, час спливає.



Звертаюсь до російських окупантів - дайте мені можливість вивезти дітей з Маріуполя, замість живих дітей я пропоную сам", - написав генерал.



Аброськін попросив на це три дні.



"Так, прошу впустити мене в Маріуполь для збору дітей та організації їх вивезення. Мені потрібно три дні в місті. На останньому пункті пропуску під час повернення з дітьми здаюся в полон", - йдеться в дописі.



Він також зауважив, що з 2014 до 2018 року організовував протидію проти окупаційних сил на Донеччині.



"Я включений до ваших санкційних списків. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших спільників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку «Азов». Це моя особиста ініціатива", - заявив Аброськін.







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