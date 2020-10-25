В обмін на життя дітей: генерал поліції готовий здатися в полон ворогам

В обмін на життя дітей: генерал поліції готовий здатися в полон ворогам
Генерал поліції В'ячеслав Аброськін запропонував російським загарбникам обмін. Чоловік готовий здатися в полон, якщо вороги погодяться на його умови і дозволять евакуювати дітей із Маріуполя.

Про це В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, то загинуть найближчими днями, час спливає.

Звертаюсь до російських окупантів - дайте мені можливість вивезти дітей з Маріуполя, замість живих дітей я пропоную сам", - написав генерал.

Аброськін попросив на це три дні.

"Так, прошу впустити мене в Маріуполь для збору дітей та організації їх вивезення. Мені потрібно три дні в місті. На останньому пункті пропуску під час повернення з дітьми здаюся в полон", - йдеться в дописі.

Він також зауважив, що з 2014 до 2018 року організовував протидію проти окупаційних сил на Донеччині.

"Я включений до ваших санкційних списків. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших спільників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку «Азов». Це моя особиста ініціатива", - заявив Аброськін.



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Теги: Маріуполь, евакуація, діти, полон
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