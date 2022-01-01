Дуда відповів РФ нецензурним польським прислів'ям

Дуда відповів РФ нецензурним польським прислів'ям
Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував натяки російської сторони про те, що військові дії російської армії можуть обмежитись не лише територією України.

Про це повідомив у своєму Telegram Антон Геращенко, передає УНН.

"Можливо, це буде не дуже коректно, але є в Польщі таке прислів'я - нецензурне, правда: "не лякай, не лякай, а то сам "обробишся". Ми хочемо жити у світі, але ми маємо бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша батьківщина настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", - заявив президент Польщі.

Дуда також закликав Москву припинити бомбардування житлових будинків, внаслідок яких гине громадянське населення.

Розбомблений Київ, за його словами, місцями дуже нагадує польську столицю Варшаву 1944 року. Проте, на думку Дуди, припинення вогню скоріше зіграє на руку російській армії.

"Це їм потрібен час для перегрупування. Якби мова зайшла про припинення вогню, то воно має супроводжуватися виведенням російських військ, нам важливо, щоб росія зламала зуби про Україну і в майбутньому перед тим, як напасти ще на кого або знову на Україну - заздалегідь подумала двічі", - попередив Дуда.

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Теги: Польща, Дуда, війна, путін
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