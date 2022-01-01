Українські захисники знищили російський літак-винищувач, безпілотник та 4 крилаті ракети

Українські захисники знищили російський літак-винищувач, безпілотник та 4 крилаті ракети
24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети", - йдеться в дописі.

Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.

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Теги: Втрати, окупанти, винищувач
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