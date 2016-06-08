У Києві через обстріл окупантів загорілася нафтобаза та склади палива
24 березень, 23:55
Причиною потужних вибухів та густого задимлення на правому березі української столиці стало влучання снарядів російської артилерії у логістичні склади та нафтобазу у місті Василькові Київської області.
Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речницю Головного управління ДСНС у Київській області Вікторію Рубан.
За її словами, смог у столиці спостерігається вже декілька днів і пов'язаний з військовими діями на території області.
"За мінусової температури дим і кіпоть підіймаються у верхні шари атмосфери. А тепер із потеплінням вони конденсуються і опускаються на землю. Зазвичай, такий смог розвіюється за кілька годин. На жаль, зараз воєнний стан, і такий дискомфорт ми можемо відчувати періодично", — сказала речниця обласного управління ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речницю Головного управління ДСНС у Київській області Вікторію Рубан.
За її словами, смог у столиці спостерігається вже декілька днів і пов'язаний з військовими діями на території області.
"За мінусової температури дим і кіпоть підіймаються у верхні шари атмосфери. А тепер із потеплінням вони конденсуються і опускаються на землю. Зазвичай, такий смог розвіюється за кілька годин. На жаль, зараз воєнний стан, і такий дискомфорт ми можемо відчувати періодично", — сказала речниця обласного управління ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські захисники знищили російський літак-винищувач, безпілотник та 4 крилаті ракети
Сьогодні, 00:15
У Києві через обстріл окупантів загорілася нафтобаза та склади палива
24 березень, 23:55
До човна українських полярників приплив гігантський горбатий кит. ВІДЕО
24 березень, 23:39
На аеродромі в Чорнобаївці вдесяте завдали удару російським військам
24 березень, 23:07
Медіа