У Києві через обстріл окупантів загорілася нафтобаза та склади палива





Про це повідомляє Вікторію Рубан.



За її словами, смог у столиці спостерігається вже декілька днів і пов'язаний з військовими діями на території області.



"За мінусової температури дим і кіпоть підіймаються у верхні шари атмосфери. А тепер із потеплінням вони конденсуються і опускаються на землю. Зазвичай, такий смог розвіюється за кілька годин. На жаль, зараз воєнний стан, і такий дискомфорт ми можемо відчувати періодично", — сказала речниця обласного управління ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Причиною потужних вибухів та густого задимлення на правому березі української столиці стало влучання снарядів російської артилерії у логістичні склади та нафтобазу у місті Василькові Київської області.Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речницю Головного управління ДСНС у Київській областіЗа її словами, смог у столиці спостерігається вже декілька днів і пов'язаний з військовими діями на території області."За мінусової температури дим і кіпоть підіймаються у верхні шари атмосфери. А тепер із потеплінням вони конденсуються і опускаються на землю. Зазвичай, такий смог розвіюється за кілька годин. На жаль, зараз воєнний стан, і такий дискомфорт ми можемо відчувати періодично", — сказала речниця обласного управління ДСНС.

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