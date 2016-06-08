У Києві через обстріл окупантів загорілася нафтобаза та склади палива

У Києві через обстріл окупантів загорілася нафтобаза та склади палива
Причиною потужних вибухів та густого задимлення на правому березі української столиці стало влучання снарядів російської артилерії у логістичні склади та нафтобазу у місті Василькові Київської області.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речницю Головного управління ДСНС у Київській області Вікторію Рубан.

За її словами, смог у столиці спостерігається вже декілька днів і пов'язаний з військовими діями на території області.

"За мінусової температури дим і кіпоть підіймаються у верхні шари атмосфери. А тепер із потеплінням вони конденсуються і опускаються на землю. Зазвичай, такий смог розвіюється за кілька годин. На жаль, зараз воєнний стан, і такий дискомфорт ми можемо відчувати періодично", — сказала речниця обласного управління ДСНС.

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Теги: Київ, нафтобаза
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