На аеродромі в Чорнобаївці вдесяте завдали удару російським військам

На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам.Про це на сторінці у Facebook написав радник Офісу Президента України"Барабанний дріб!.. Рівняйся, смирно! Вдесяте Чорнобаївки - зустрічай!.. На даний момент спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають! Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не запихайтеся", -написав Арестович.