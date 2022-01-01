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На аеродромі в Чорнобаївці вдесяте завдали удару російським військам

На аеродромі в Чорнобаївці вдесяте завдали удару російським військам
На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам.

Про це на сторінці у Facebook написав радник Офісу Президента України Олексій Арестович.

"Барабанний дріб!.. Рівняйся, смирно! Вдесяте Чорнобаївки - зустрічай!.. На даний момент спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають! Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не запихайтеся", -написав Арестович.


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Теги: Олексій Арестович, Чорнобаївка
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