До човна українських полярників приплив гігантський горбатий кит. ВІДЕО

До човна українських полярників приплив гігантський горбатий кит. ВІДЕО
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зняли на відео гігантського горбатого кита.

Велетень приплив до човна полярників, які працювали в морі, розповідають в Національному науковому антарктичному центрі, передає "Українська правда".

"Ці тварини – справжні велетні Антарктиди: середня вага горбаня – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метрів. Для порівняння: тільки голова "гостя" була розміром з човен українських науковців", – кажуть полярники.

Кит плавав біля човна близько, але був чемним та навіть "пускав фонтанчики".

"Спілкування тривало близько 15 хвилин. А насамкінець цей гігантський красень передав вітання всій Україні та запевнив, що ми неодмінно переможемо", – говорять у антарктичному центрі.


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Теги: Кит, полярники
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