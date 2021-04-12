До човна українських полярників приплив гігантський горбатий кит. ВІДЕО
Сьогодні, 23:39
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зняли на відео гігантського горбатого кита.
Велетень приплив до човна полярників, які працювали в морі, розповідають в Національному науковому антарктичному центрі, передає "Українська правда".
"Ці тварини – справжні велетні Антарктиди: середня вага горбаня – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метрів. Для порівняння: тільки голова "гостя" була розміром з човен українських науковців", – кажуть полярники.
Кит плавав біля човна близько, але був чемним та навіть "пускав фонтанчики".
"Спілкування тривало близько 15 хвилин. А насамкінець цей гігантський красень передав вітання всій Україні та запевнив, що ми неодмінно переможемо", – говорять у антарктичному центрі.
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Велетень приплив до човна полярників, які працювали в морі, розповідають в Національному науковому антарктичному центрі, передає "Українська правда".
"Ці тварини – справжні велетні Антарктиди: середня вага горбаня – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метрів. Для порівняння: тільки голова "гостя" була розміром з човен українських науковців", – кажуть полярники.
Кит плавав біля човна близько, але був чемним та навіть "пускав фонтанчики".
"Спілкування тривало близько 15 хвилин. А насамкінець цей гігантський красень передав вітання всій Україні та запевнив, що ми неодмінно переможемо", – говорять у антарктичному центрі.
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