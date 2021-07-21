Невдалий жарт: на Волині чоловік з фейкового акаунта пропонував за гроші сфотографувати військовий об'єкт. ВІДЕО

Невдалий жарт: на Волині чоловік з фейкового акаунта пропонував за гроші сфотографувати військовий об'єкт. ВІДЕО
На Волині кіберполіція провела роз’яснювальну бесіду з чоловіком, котрий пропонував фотографувати військові об’єкти.

Про це повідомляють на сторінці Департаменту кіберполіції України.

Інформують, що жителю Волині у соцмережі надійшла пропозиція сфотографувати об'єкти військової інфраструктури, зокрема - завод.

За таку «співпрацю» автор запропонував чоловіку винагороду - 500 доларів.

Громадянин відмовив, а скріншот бесіди розмістив у себе на сторінці, аби попередити друзів про ворожі дії.

Вказаний скріншот під час моніторингу мережі виявили кіберполіцейські. Правоохоронці негайно відреагували та встановили автора пропозиції. Ним виявився 22-річний житель Луцька.

Як виявилося, обидва учасники бесіди - товариші. Автор, аби пожартувати над приятелем, надіслав йому повідомлення з фейкового акаунта в соцмережі.

За невдалий жарт лучанин вибачився та визнав власну провину. Однак кіберполіцейські разом із працівниками СБУ перевірили жартівника на поліграфі.

Кіберполіція застерігає громадян від подібних жартів у мережі. В умовах війни такий гумор несе пряму загрозу суспільству.


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Теги: кіберполіція
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