Невдалий жарт: на Волині чоловік з фейкового акаунта пропонував за гроші сфотографувати військовий об'єкт. ВІДЕО

На Волині кіберполіція провела роз’яснювальну бесіду з чоловіком, котрий пропонував фотографувати військові об’єкти.Про це повідомляють на сторінці Департаменту кіберполіції України.Інформують, що жителю Волині у соцмережі надійшла пропозиція сфотографувати об'єкти військової інфраструктури, зокрема - завод.За таку «співпрацю» автор запропонував чоловіку винагороду - 500 доларів.Громадянин відмовив, а скріншот бесіди розмістив у себе на сторінці, аби попередити друзів про ворожі дії.Вказаний скріншот під час моніторингу мережі виявили кіберполіцейські. Правоохоронці негайно відреагували та встановили автора пропозиції. Ним виявився 22-річний житель Луцька.Як виявилося, обидва учасники бесіди - товариші. Автор, аби пожартувати над приятелем, надіслав йому повідомлення з фейкового акаунта в соцмережі.За невдалий жарт лучанин вибачився та визнав власну провину. Однак кіберполіцейські разом із працівниками СБУ перевірили жартівника на поліграфі.Кіберполіція застерігає громадян від подібних жартів у мережі. В умовах війни такий гумор несе пряму загрозу суспільству.