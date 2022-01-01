«Все більше смертей від голоду»: Маріуполь благає про допомогу





Про це повідомляє Маріупольська міськрада у



"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились.



Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати маштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною.



Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії", - йдеться у повідомленні мерії.



У міськраді зазначили, що вдячні волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.



"Зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля.



Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань.



Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу", - пише міська рада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маріупольській міськраді закликають врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду.Про це повідомляє Маріупольська міськрада у телеграмі "Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились.Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати маштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною.Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії", - йдеться у повідомленні мерії.У міськраді зазначили, що вдячні волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій."Зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля.Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань.Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу", - пише міська рада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію