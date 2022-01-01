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«Все більше смертей від голоду»: Маріуполь благає про допомогу

«Все більше смертей від голоду»: Маріуполь благає про допомогу
У Маріупольській міськраді закликають врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада у телеграмі.

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились.

Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати маштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною.

Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії", - йдеться у повідомленні мерії.

У міськраді зазначили, що вдячні волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.

"Зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля.

Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань.

Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу", - пише міська рада.


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Теги: Маріуполь, війна, голод
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