«Все більше смертей від голоду»: Маріуполь благає про допомогу
Сьогодні, 21:43
У Маріупольській міськраді закликають врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада у телеграмі.
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились.
Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати маштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною.
Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії", - йдеться у повідомленні мерії.
У міськраді зазначили, що вдячні волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.
"Зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля.
Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань.
Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу", - пише міська рада.
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Про це повідомляє Маріупольська міськрада у телеграмі.
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились.
Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати маштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною.
Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії", - йдеться у повідомленні мерії.
У міськраді зазначили, що вдячні волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.
"Зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля.
Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань.
Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу", - пише міська рада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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