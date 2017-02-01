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Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ

Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ
Росіяни обстріляли біля Василькова евакуаційний поїзд №43 "Київ — Івано-Франківськ".

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Евакуаційний поїзд 43 "Київ — Івано-Франківськ" щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

В трьох вагонах повибивало вікна", - написав він.

Як зазначив Камишін, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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Теги: Олександр Камишін, поїзд, евакуація, обстріл
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