Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ
Сьогодні, 21:16
Росіяни обстріляли біля Василькова евакуаційний поїзд №43 "Київ — Івано-Франківськ".
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.
"Евакуаційний поїзд 43 "Київ — Івано-Франківськ" щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.
В трьох вагонах повибивало вікна", - написав він.
Як зазначив Камишін, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
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Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.
"Евакуаційний поїзд 43 "Київ — Івано-Франківськ" щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.
В трьох вагонах повибивало вікна", - написав він.
Як зазначив Камишін, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
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