Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ





Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.



"Евакуаційний поїзд 43 "Київ — Івано-Франківськ" щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.



В трьох вагонах повибивало вікна", - написав він.



Як зазначив Камишін, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росіяни обстріляли біля Василькова евакуаційний поїзд №43 "Київ — Івано-Франківськ".Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram."Евакуаційний поїзд 43 "Київ — Івано-Франківськ" щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.В трьох вагонах повибивало вікна", - написав він.Як зазначив Камишін, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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