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Байден: «Ми відповімо, якщо Путін застосує хімічну зброю»

Байден: «Ми відповімо, якщо Путін застосує хімічну зброю»
Президент Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення, але відповідь залежатиме від ситуації.

Про це він сказав під час пресконференції після саміту НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування", - сказав Байден, зазначивши, що не може надати інформацію розвідки щодо можливостей застосування такої зброї росіянами.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Білий дім зібрав команду чиновників з національної безпеки, щоб накреслити сценарії на випадок використання Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс зміцнить свої системи хімічного, біологічного та ядерного захисту через побоювання, що Росія планує використовувати таку зброю проти України.

Крім того, НАТО передасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

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Теги: Джо Байден, хімічна зброя
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