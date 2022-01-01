На Волині дають роботу лікарям-переселенцям
Сьогодні, 20:55
За період воєнного стану у медичних закладах області працевлаштували 52 працівники медичної галузі з числа переселених із зони активних бойових дій.
Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.
Інформують, що серед цих 52 людей - 41 лікар, 7 молодших спеціалістів з медичною освітою, 1 провізор, 1 фармацевт та 2 спеціаліста. Також на Волинь прибуло 2 інтерни.
Зокрема, керівники медичних установ запрошують лікарів-інтернів з інших областей проходити заочну частину інтернатури на базі волинських закладів охорони здоров’я.
Нагадаємо, семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку.
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Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.
Інформують, що серед цих 52 людей - 41 лікар, 7 молодших спеціалістів з медичною освітою, 1 провізор, 1 фармацевт та 2 спеціаліста. Також на Волинь прибуло 2 інтерни.
Зокрема, керівники медичних установ запрошують лікарів-інтернів з інших областей проходити заочну частину інтернатури на базі волинських закладів охорони здоров’я.
Нагадаємо, семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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