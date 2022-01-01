На Волині дають роботу лікарям-переселенцям

На Волині дають роботу лікарям-переселенцям
За період воєнного стану у медичних закладах області працевлаштували 52 працівники медичної галузі з числа переселених із зони активних бойових дій.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

Інформують, що серед цих 52 людей - 41 лікар, 7 молодших спеціалістів з медичною освітою, 1 провізор, 1 фармацевт та 2 спеціаліста. Також на Волинь прибуло 2 інтерни.

Зокрема, керівники медичних установ запрошують лікарів-інтернів з інших областей проходити заочну частину інтернатури на базі волинських закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, семеро лікарів-переселенців стали трансплатнологами лікарні у Луцьку.

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Теги: лікарі, переселенці, війна, працевлаштування
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