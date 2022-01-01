Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Завтра, 25 березня, у Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 0-1° морозу, вдень 12-14° тепла.
Народний прогноз погоди: 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 0-1° морозу, вдень 12-14° тепла.
Народний прогноз погоди: 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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