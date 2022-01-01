Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку

Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку
Завтра, 25 березня, у Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура вночі 0-1° морозу, вдень 12-14° тепла.

Народний прогноз погоди: 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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