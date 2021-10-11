Британія наклала санкції на доньку Лаврова: заберуть нерухомість і заморозять рахунок
Сьогодні, 19:45
Британська влада внесла до санкційного списку доньку міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова - Поліну Полякову.
Про це передає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн.фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії – скасовано. Кажуть, багато вільної нерухомості є на Сахаліні", - написав він.
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Про це передає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн.фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання в Британії – скасовано. Кажуть, багато вільної нерухомості є на Сахаліні", - написав він.
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