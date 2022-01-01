Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі





Про це Олег Ніколенко у фейсбук.



У відповідь на недружні дії Білорусі щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті Україна вживає таких заходів:



- Скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.



- Скасовує дипломатичну акредитацію решти співробітників білоруського посольства. Їхнє та членів їхніх родин перебування на території нашої держави оголошується небажаним.



- Встановлює для білоруських дипломатів після їхнього повернення до України дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.



- Скасовує екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна оголосила свою відповідь на вислання Білоруссю більшості співробітників української дипломатичної місії.Про це повідомив речник МЗСу фейсбук.У відповідь на недружні дії Білорусі щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті Україна вживає таких заходів:- Скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.- Скасовує дипломатичну акредитацію решти співробітників білоруського посольства. Їхнє та членів їхніх родин перебування на території нашої держави оголошується небажаним.- Встановлює для білоруських дипломатів після їхнього повернення до України дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.- Скасовує екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

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