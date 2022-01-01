Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі
Сьогодні, 19:20
Україна оголосила свою відповідь на вислання Білоруссю більшості співробітників української дипломатичної місії.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбук.
У відповідь на недружні дії Білорусі щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті Україна вживає таких заходів:
- Скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.
- Скасовує дипломатичну акредитацію решти співробітників білоруського посольства. Їхнє та членів їхніх родин перебування на території нашої держави оголошується небажаним.
- Встановлює для білоруських дипломатів після їхнього повернення до України дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.
- Скасовує екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.
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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбук.
У відповідь на недружні дії Білорусі щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті Україна вживає таких заходів:
- Скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.
- Скасовує дипломатичну акредитацію решти співробітників білоруського посольства. Їхнє та членів їхніх родин перебування на території нашої держави оголошується небажаним.
- Встановлює для білоруських дипломатів після їхнього повернення до України дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.
- Скасовує екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.
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