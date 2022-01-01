Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі

Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі
Україна оголосила свою відповідь на вислання Білоруссю більшості співробітників української дипломатичної місії.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбук.

У відповідь на недружні дії Білорусі щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті Україна вживає таких заходів:

- Скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб.

- Скасовує дипломатичну акредитацію решти співробітників білоруського посольства. Їхнє та членів їхніх родин перебування на території нашої держави оголошується небажаним.

- Встановлює для білоруських дипломатів після їхнього повернення до України дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру Києва.

- Скасовує екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

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Теги: Білорусь, посольство, Ніколенко, Україна
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