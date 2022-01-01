Російські окупанти змушені ховати своїх загиблих солдат за власний рахунок

Російські окупанти вимушені хоронити своїх «товаришів» власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого.Про це йдеться у аудіорозмові, перехопленій СБУ.Один із окупантів розповідає, що поховати двох російських військових обходиться у 200 тисяч рублів, а вони таких коштів не мають.При цьому говорять, що «спецоперація РФ в Україні кончено організована» і все керівництво в них таке ж.«Так воевать я еб*л. Просто идешь, как мясо, а те не дают ничего сделать. Руководство конченное. Я вообще не знаю, зачем было затеивать эту спецоперацию», - сказав російський солдат.Через те, що керівництво «повісило» на них поховання убитих загарбників, вони навіть готові бунтувати.«Они на себя ответственность не берут. То, что пацанов разорвало, им пох*й», - сказав окупант.