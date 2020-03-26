У МОН розповіли про завершення навчального року в умовах воєнного стану

У МОН розповіли про завершення навчального року в умовах воєнного стану
Сьогодні, 24 березня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про завершення навчального року в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

«Багато запитань отримую від дітей і батьків щодо завершення навчання та отримання документів про освіту. Наразі ми напрацьовуємо алгоритм і найближчим часом наказом Міністерства освіти і науки України будуть затверджені методичні рекомендації щодо окремих питань завершення навчального року в умовах воєнного стану», – зазначив Міністр.

Сергій Шкарлет повідомив, що в рекомендаціях роз'яснять процедуру видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту випускникам 9 і 11 класів. Ці документи обов’язково отримають усі випускники, незалежно від того, де вони перебувають. Зокрема, порядок урегулює отримання документів внутрішньо переміщеними здобувачами та тими, що виїхали за територію України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: завершення навчального року, МОН, воєнний стан, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти змушені ховати своїх загиблих солдат за власний рахунок
Сьогодні, 19:11
Чому на Волині дозволили продаж алкоголю і яка ситуація із цим в інших областях
Сьогодні, 19:00
У МОН розповіли про завершення навчального року в умовах воєнного стану
Сьогодні, 18:56
Рада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і розтрату гумдопомоги
Сьогодні, 18:37
У Луцьку на рейс вийде маршрутка №25
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
Як у МОН рекомендують закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану Як у МОН рекомендують закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану
15 березень, 12:55
В Україні продовжили навчальний рік у школах В Україні продовжили навчальний рік у школах
26 березень, 2020, 15:03
Коли Україна перейде на «літній» час і якою буде різниця з іншими країнами Коли Україна перейде на «літній» час і якою буде різниця з іншими країнами
Сьогодні, 06:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
23 березень, 23:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти змушені ховати своїх загиблих солдат за власний рахунок
Сьогодні, 19:11
 0
Чому на Волині дозволили продаж алкоголю і яка ситуація із цим в інших областях
Сьогодні, 19:00
 0
У МОН розповіли про завершення навчального року в умовах воєнного стану
Сьогодні, 18:56
 0
Рада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і розтрату гумдопомоги
Сьогодні, 18:37
 0
У Луцьку на рейс вийде маршрутка №25
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8