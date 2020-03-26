У МОН розповіли про завершення навчального року в умовах воєнного стану

Сергій Шкарлет розповів про завершення навчального року в умовах воєнного стану.



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«Багато запитань отримую від дітей і батьків щодо завершення навчання та отримання документів про освіту. Наразі ми напрацьовуємо алгоритм і найближчим часом наказом Міністерства освіти і науки України будуть затверджені методичні рекомендації щодо окремих питань завершення навчального року в умовах воєнного стану», – зазначив Міністр.



Сергій Шкарлет повідомив, що в рекомендаціях роз'яснять процедуру видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту випускникам 9 і 11 класів. Ці документи обов’язково отримають усі випускники, незалежно від того, де вони перебувають. Зокрема, порядок урегулює отримання документів внутрішньо переміщеними здобувачами та тими, що виїхали за територію України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 березня 2022 року, Міністр освіти і наукирозповів про завершення навчального року в умовах воєнного стану.Про це повідомляє пресслужба МОН.«Багато запитань отримую від дітей і батьків щодо завершення навчання та отримання документів про освіту. Наразі ми напрацьовуємо алгоритм і найближчим часом наказом Міністерства освіти і науки України будуть затверджені методичні рекомендації щодо окремих питань завершення навчального року в умовах воєнного стану», – зазначив Міністр.Сергій Шкарлет повідомив, що в рекомендаціях роз'яснять процедуру видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіту випускникам 9 і 11 класів. Ці документи обов’язково отримають усі випускники, незалежно від того, де вони перебувають. Зокрема, порядок урегулює отримання документів внутрішньо переміщеними здобувачами та тими, що виїхали за територію України.

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