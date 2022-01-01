Чому на Волині дозволили продаж алкоголю і яка ситуація із цим в інших областях
Сьогодні, 19:00
Днями начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко зняв заборону із продажу алкоголю на території області. Перед тим очільник адміністрації дозволив продавати лише пиво, вино та слабоалкогольні напої. Але більшість очільників громад вирішили продовжити на своїх територіях повну заборону на продаж алкогольних виробів.
Тепер же наказ безкомпромісний, тож на всій території Волині ті, хто мають ліцензію на продаж алкоголю, можуть реалізовувати його без обмежень.
Такий дозвіл викликав дуже бурхливу реакцію серед волинян. Одні – підтримали – мовляв, це допоможе економіці. Але інші (а їх – більшість) сприйняли із осудом та жорсткою критикою, аргументуючи це тим, що війна – не час для нетверезості.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі Волинської обласної військової адміністрації зауважили, що рішення прийняте через рекомендації уряду та Офісу президента максимально відновлювати роботу бізнесу у тих регіонах, які нині можна назвати мирними. Тож зауважують, що дозвіл на продаж алкоголю повинен принести позитивний економічний ефект. Зауважують, що уряд та ОП рекомендують власникам кафе та ресторанів знову відкривати свої заклади для людей, повертати людям роботу та сплачувати податки.
Про те, чи мав дозвіл продавати алкоголь помітний позитивний вплив на економіку, ми запитаємо згодом.
Зауважимо, що після того, як Погуляйко спочатку послабив цілковиту заборону на продаж алкоголю, велика кількість громад, серед яких і Луцьку, вирішили і далі не дозволяти продаж пива, вина і слабоалкогольних напоїв. Тепер же алкоголь у Луцьк таки повернувся.
Як пояснив Луцький міський голова Ігор Поліщук, виданий обласною військовою адміністрацією наказ виписаний таким чином, що його положення не може скасувати рішення міської ради.
Тож, на території всієї області продаж алкоголю заборонений тепер лише на час дії комендантської години – з 23:00 до 6:00. Щоправда, для прикладу, у Луцьку алкоголь, як і до воєнного стану, дозволено продавати лише до 22:00.
Ми також поцікавилися тим, яка ситуація із продажем алкоголю наразі у інших областях України.
Так, Львівська область запровадила заборону продажу алкоголю з 21:00 до 10:00. Йдеться також і про заборону на продаж пива у цей час. У інший час продаж алкоголю різної міцності дозволений.
Щоправда, за повідомлення пресслужби обласної військової адміністрації, голови місцевих громад за потреби можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, зокрема пива, на своїй території.
У Черкаській області починаючи з 21 березня заборонено продавати алкоголь лише із 20:00 до 8.00. У інші години продаж спиртного дозволений.
Рівненщина поки відновила лише продаж пива.
Поки лише пиво дозволили продавати і на Тернопільщині, аргументуючи це зверненням двох найбільших пивзаводів області («Опілля» та «Микулинецьке»).
Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій 14 березня також видав наказ, яким дозволив продаж пива та інших слабоалкогольних напоїв на території області. Але заборону на продаж міцного алкоголю досі не скасували.
Лише пиво можна продавати і на Івано-Франківщині. Такий дозвіл запрацював 13 березня, адже до того часу також діяла повна заборона.
У Миколаївській області продавати будь-який алкоголь дозволили лише у вихідні.
Ми ж наголошуємо: продаж алкоголю на Волині дозволили, але аж ніяк не зобов’язали його купувати. Тож пити чи не пити під час війни – справа кожного. Все ж радимо зберігати тверезий розум!
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Тепер же наказ безкомпромісний, тож на всій території Волині ті, хто мають ліцензію на продаж алкоголю, можуть реалізовувати його без обмежень.
Такий дозвіл викликав дуже бурхливу реакцію серед волинян. Одні – підтримали – мовляв, це допоможе економіці. Але інші (а їх – більшість) сприйняли із осудом та жорсткою критикою, аргументуючи це тим, що війна – не час для нетверезості.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі Волинської обласної військової адміністрації зауважили, що рішення прийняте через рекомендації уряду та Офісу президента максимально відновлювати роботу бізнесу у тих регіонах, які нині можна назвати мирними. Тож зауважують, що дозвіл на продаж алкоголю повинен принести позитивний економічний ефект. Зауважують, що уряд та ОП рекомендують власникам кафе та ресторанів знову відкривати свої заклади для людей, повертати людям роботу та сплачувати податки.
Про те, чи мав дозвіл продавати алкоголь помітний позитивний вплив на економіку, ми запитаємо згодом.
Зауважимо, що після того, як Погуляйко спочатку послабив цілковиту заборону на продаж алкоголю, велика кількість громад, серед яких і Луцьку, вирішили і далі не дозволяти продаж пива, вина і слабоалкогольних напоїв. Тепер же алкоголь у Луцьк таки повернувся.
Як пояснив Луцький міський голова Ігор Поліщук, виданий обласною військовою адміністрацією наказ виписаний таким чином, що його положення не може скасувати рішення міської ради.
Тож, на території всієї області продаж алкоголю заборонений тепер лише на час дії комендантської години – з 23:00 до 6:00. Щоправда, для прикладу, у Луцьку алкоголь, як і до воєнного стану, дозволено продавати лише до 22:00.
Ми також поцікавилися тим, яка ситуація із продажем алкоголю наразі у інших областях України.
Так, Львівська область запровадила заборону продажу алкоголю з 21:00 до 10:00. Йдеться також і про заборону на продаж пива у цей час. У інший час продаж алкоголю різної міцності дозволений.
Щоправда, за повідомлення пресслужби обласної військової адміністрації, голови місцевих громад за потреби можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, зокрема пива, на своїй території.
У Черкаській області починаючи з 21 березня заборонено продавати алкоголь лише із 20:00 до 8.00. У інші години продаж спиртного дозволений.
Рівненщина поки відновила лише продаж пива.
Поки лише пиво дозволили продавати і на Тернопільщині, аргументуючи це зверненням двох найбільших пивзаводів області («Опілля» та «Микулинецьке»).
Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій 14 березня також видав наказ, яким дозволив продаж пива та інших слабоалкогольних напоїв на території області. Але заборону на продаж міцного алкоголю досі не скасували.
Лише пиво можна продавати і на Івано-Франківщині. Такий дозвіл запрацював 13 березня, адже до того часу також діяла повна заборона.
У Миколаївській області продавати будь-який алкоголь дозволили лише у вихідні.
Ми ж наголошуємо: продаж алкоголю на Волині дозволили, але аж ніяк не зобов’язали його купувати. Тож пити чи не пити під час війни – справа кожного. Все ж радимо зберігати тверезий розум!
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