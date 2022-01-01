На Волині скасували заборону на алкоголь
Сьогодні, 17:37
Відтепер на Волині дозволили продаж алкогольних напоїв, обмеження діятиме лише під час комендантської години.
Про це йдеться у наказі начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.
Рішення, як йдеться у документі, прийняли «з метою підтримання економіки регіону».
«Скасувати заборону та дозволити торгівлю алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, на всій території Волинської області.
Заборона торгівлі алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, діє у період запровадженої комендантської години», - йдеться у документі.
Тож, начальники районних військових адміністрацій, голова обласної ради, сільські, селищні, міські голови мають також прийняти рішення про скасування заборон на продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої.
«У разі неприйняття відповідних рішень зазначеними посадовими особами підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності застосовувати положення цього наказу», - йдеться у документі.
Нагадаємо, раніше на Волині заборонили продаж будь-якого алкоголю у зв'язку із воєнним станом. Утім, згодом дозволили продаж вина, пива та слабоалкогольних напоїв. Щоправда, більшість громад все ж вирішили продовжити заборону на весь алкоголь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у наказі начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.
Рішення, як йдеться у документі, прийняли «з метою підтримання економіки регіону».
«Скасувати заборону та дозволити торгівлю алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, на всій території Волинської області.
Заборона торгівлі алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, діє у період запровадженої комендантської години», - йдеться у документі.
Тож, начальники районних військових адміністрацій, голова обласної ради, сільські, селищні, міські голови мають також прийняти рішення про скасування заборон на продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої.
«У разі неприйняття відповідних рішень зазначеними посадовими особами підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності застосовувати положення цього наказу», - йдеться у документі.
Нагадаємо, раніше на Волині заборонили продаж будь-якого алкоголю у зв'язку із воєнним станом. Утім, згодом дозволили продаж вина, пива та слабоалкогольних напоїв. Щоправда, більшість громад все ж вирішили продовжити заборону на весь алкоголь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині скасували заборону на алкоголь
Сьогодні, 17:37
На Волині змінили період комендантської години
Сьогодні, 17:06
У Луцьку через ремонтні роботи знизять тиск подачі води
Сьогодні, 15:27
Медіа