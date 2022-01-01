На Волині скасували заборону на алкоголь

На Волині скасували заборону на алкоголь
Відтепер на Волині дозволили продаж алкогольних напоїв, обмеження діятиме лише під час комендантської години.

Про це йдеться у наказі начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.

Рішення, як йдеться у документі, прийняли «з метою підтримання економіки регіону».

«Скасувати заборону та дозволити торгівлю алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, на всій території Волинської області.

Заборона торгівлі алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, діє у період запровадженої комендантської години», - йдеться у документі.

Тож, начальники районних військових адміністрацій, голова обласної ради, сільські, селищні, міські голови мають також прийняти рішення про скасування заборон на продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої.

«У разі неприйняття відповідних рішень зазначеними посадовими особами підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності застосовувати положення цього наказу», - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше на Волині заборонили продаж будь-якого алкоголю у зв'язку із воєнним станом. Утім, згодом дозволили продаж вина, пива та слабоалкогольних напоїв. Щоправда, більшість громад все ж вирішили продовжити заборону на весь алкоголь.

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Теги: алкоголь, заборона, Юрій Погуляйко, наказ
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