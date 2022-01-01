На Волині скасували заборону на алкоголь

Відтепер на Волині дозволили продаж алкогольних напоїв, обмеження діятиме лише під час комендантської години.Про це йдеться у наказі начальника Волинської обласної військової адміністраціїРішення, як йдеться у документі, прийняли «з метою підтримання економіки регіону».«Скасувати заборону та дозволити торгівлю алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, на всій території Волинської області.Заборона торгівлі алкогольними напоями й речовинами, виробленими на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої, діє у період запровадженої комендантської години», - йдеться у документі.Тож, начальники районних військових адміністрацій, голова обласної ради, сільські, селищні, міські голови мають також прийняти рішення про скасування заборон на продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої.«У разі неприйняття відповідних рішень зазначеними посадовими особами підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності застосовувати положення цього наказу», - йдеться у документі.Нагадаємо, раніше на Волині заборонили продаж будь-якого алкоголю у зв'язку із воєнним станом. Утім, згодом. Щоправда, більшість громад все ж вирішили продовжити заборону на весь алкоголь.