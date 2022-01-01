Маріуполь: збили російський літак, який знищував місто декілька тижнів





Про це повідомляє Маріупольська міськрада у



"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто.



Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 22 березня, українські захисники збили ворожий літак, який останнім часом скидав бомби на Маріуполь.Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram "Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто.Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" - йдеться у повідомленні.

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