Маріуполь: збили російський літак, який знищував місто декілька тижнів
Сьогодні, 18:19
У вівторок, 22 березня, українські захисники збили ворожий літак, який останнім часом скидав бомби на Маріуполь.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram.
"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто.
Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram.
"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто.
Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" - йдеться у повідомленні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону
Сьогодні, 19:17
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обіцяли вивезти родичів з-під Харкова: у Луцьку в поліцію звернувся чоловік, якого ошукали «перевізники»
Сьогодні, 18:39
Маріуполь: збили російський літак, який знищував місто декілька тижнів
Сьогодні, 18:19
На Волині скасували заборону на алкоголь
Сьогодні, 17:37
Медіа