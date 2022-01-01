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Маріуполь: збили російський літак, який знищував місто декілька тижнів

Маріуполь: збили російський літак, який знищував місто декілька тижнів
У вівторок, 22 березня, українські захисники збили ворожий літак, який останнім часом скидав бомби на Маріуполь.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram.

"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто.

Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Маріуполь, бомби, літак
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