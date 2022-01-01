На Волині змінили період комендантської години
Сьогодні, 17:06
Комендантська година на Волині тепер триватиме не з 22 до 7 години, а з 23:00 до 06:00.
Про це йдеться у наказі начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.
Нагадаємо, коменданську годину на Волині ввели 24 лютого.
Зауважимо, що комендантська година – це заборона перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
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Про це йдеться у наказі начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.
Нагадаємо, коменданську годину на Волині ввели 24 лютого.
Зауважимо, що комендантська година – це заборона перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
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Коментарі 1
може тому, що світловий день збільшується? не робіть інтриги на рівному місці *рука_ліцо*
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