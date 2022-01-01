На Волині змінили період комендантської години

Комендантська година на Волині тепер триватиме не з 22 до 7 години, а з 23:00 до 06:00.Про це йдеться у наказі начальника Волинської обласної військової адміністраціїНагадаємо, коменданську годину на Волині ввели 24 лютого.Зауважимо, що комендантська година – це заборона перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.