На Рівненщині 107 автівок вилучили у п`яних водіїв на потреби ЗСУ
Сьогодні, 15:47
Понад сотню автівок вилучили поліцейські Рівненщини за керування в стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
Найбільше — 56 транспортних засобів — виявили поліцейські в Рівному.
Учора, 21 березня, поліцейські зупинили автомобіль «Opel Vectra»: водій, 27-річний житель села Діброва Вараського району, за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Втім, від проходження освідування кермувальник відмовився.
Загалом із початку війни поліцейські вилучили 107 транспортних засобів, керманичі яких перебували у стані сп’яніння.
Працівники поліції вкотре наголошують громадянам: у разі виявлення водіїв у стані сп’яніння, автомобілі вилучатимуться на потреби ЗСУ.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
Найбільше — 56 транспортних засобів — виявили поліцейські в Рівному.
Учора, 21 березня, поліцейські зупинили автомобіль «Opel Vectra»: водій, 27-річний житель села Діброва Вараського району, за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Втім, від проходження освідування кермувальник відмовився.
Загалом із початку війни поліцейські вилучили 107 транспортних засобів, керманичі яких перебували у стані сп’яніння.
Працівники поліції вкотре наголошують громадянам: у разі виявлення водіїв у стані сп’яніння, автомобілі вилучатимуться на потреби ЗСУ.
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