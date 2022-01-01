На Рівненщині 107 автівок вилучили у п`яних водіїв на потреби ЗСУ

На Рівненщині 107 автівок вилучили у п`яних водіїв на потреби ЗСУ
Понад сотню автівок вилучили поліцейські Рівненщини за керування в стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.

Найбільше — 56 транспортних засобів — виявили поліцейські в Рівному.

Учора, 21 березня, поліцейські зупинили автомобіль «Opel Vectra»: водій, 27-річний житель села Діброва Вараського району, за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Втім, від проходження освідування кермувальник відмовився.

Загалом із початку війни поліцейські вилучили 107 транспортних засобів, керманичі яких перебували у стані сп’яніння.
На Рівненщині 107 автівок вилучили у п`яних водіїв на потреби ЗСУ

Працівники поліції вкотре наголошують громадянам: у разі виявлення водіїв у стані сп’яніння, автомобілі вилучатимуться на потреби ЗСУ.

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Теги: Рівненщина, автомобілі, ЗСУ
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