На Рівненщині 107 автівок вилучили у п`яних водіїв на потреби ЗСУ





Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.



Найбільше — 56 транспортних засобів — виявили поліцейські в Рівному.



Учора, 21 березня, поліцейські зупинили автомобіль «Opel Vectra»: водій, 27-річний житель села Діброва Вараського району, за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Втім, від проходження освідування кермувальник відмовився.



Загалом із початку війни поліцейські вилучили 107 транспортних засобів, керманичі яких перебували у стані сп’яніння.



Працівники поліції вкотре наголошують громадянам: у разі виявлення водіїв у стані сп’яніння, автомобілі вилучатимуться на потреби ЗСУ.

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