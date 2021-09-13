Міграційна служба на Волині відновила роботу: які послуги можна отримати





Про це розповіла Наталія Левчук. Відділи працюють щодня, окрім неділі, у посиленому режимі.



Найпопулярніша нині послуга, каже речниця, вклеювання фото дітей у закордонні паспорти батьків.



"Ми багато років не надавали цю послугу, бо для діток виготовляли біометричні документи для виїзду закордон, але при таких обставинах ми повернули цю послугу. Продовжуємо закордонні паспорти з закінчення терміну дії, термін продовжується на зараз на 5 років", – розповіла Наталія Левчук.



З 18 березня міграційна служба відновила прийом документів на паспорт громадянина України і на паспорт громадянина України для виїзду за кордон.



Наразі міграційна служба приймає документи для виготовлення термінових та не термінових біометричних документів. Щодо термінів виготовлення – то їх, каже речниця, нині не уточнюють.



"Звичайно, якщо термінові документи вони будуть швидші, як не термінові. На разі, дати чи це буде за 10 робочих днів чи за сім робочих днів гарантувати ми не можемо", – каже Наталія Левчук.



Суспільне поспілкувалося з відвідувачами міграційної служби Волині та розпитало про послуги, які нині найбільш потрібні.



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