В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну

Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.



Про це, як пише



Ващиковський у своєму виступі окреслив кроки, які, на його думку, повинен здійснити Європарламент для припинення війни в Україні.



"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах", - сказав він.



Крім того, Ващиковський зазначив, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України - особливо у тих столицях ЄС, де такі рішення гальмуються.



Європарламент, зазначив Ващиковський, має також виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.



Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.



Польща готується представити цю пропозицію на самітах НАТО і ЄС.



Наразі у НАТО немає єдності щодо цієї ідеї, низка країн виступає категорично проти.

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