У Луцьку майже 40 будинків залишились без гарячої води

У Луцьку майже 40 будинків залишились без гарячої води
У Луцьку у зв'язку з виконанням ремонтних робіт без гарячої води залишились близько 40 житлових будинків.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на мережах котельні на вул. Даньшина без послуги з гарячого водопостачання тимчасово залишаються житлові будинки на вул. Потебні, 52а, 58, 58а, вул. Даньшина, 16, вул. Черняховського, 1.

Також подачу гарячої води тимчасово припинено до будинків на вул. Конякіна, 29, 29а, 29б, 31, вул. Кравчука, 15, 17, 19б у зв’язку з початком робіт з ліквідацією витоку на мережі.

Розпочато роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі просп. Соборності, у зв’язку з чим тимчасово зупинено роботу двох Центральних теплових пунктів на просп. Соборності 19б та 20д. Відтак, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово відсутні в їх споживачів. А саме, споживачами ЦТП на просп. Соборності, 19б є ж/б на просп. Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25; споживачами ЦТП на просп. Соборності, 20д є ж/б на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 25, вул. Кравчука, 16, 18, 20. Послуги також припинено для мешканців будинків на просп. Молоді, 13, 13а, 15, 19, 23.

Про хід виконання робіт та відновлення послуг буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, гаряча вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну
Сьогодні, 14:46
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Сьогодні, 14:20
У Луцьку майже 40 будинків залишились без гарячої води
Сьогодні, 13:59
Окупант здав танк українським військовим за винагороду. ФОТО
Сьогодні, 13:36
Противник намагається переміщувати резерви до кордонів України: зведення Генштабу
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
22 березня на Волині: гортаючи календар 22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Подружжя викладачів з Волині готує тушкованку для українських воїнів. ФОТО Подружжя викладачів з Волині готує тушкованку для українських воїнів. ФОТО
21 березень, 23:16
Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО
21 березень, 12:06
20 березня на Волині: гортаючи календар 20 березня на Волині: гортаючи календар
20 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міграційна служба на Волині відновила роботу: які послуги можна отримати
Сьогодні, 14:59
 0
В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну
Сьогодні, 14:46
 0
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку майже 40 будинків залишились без гарячої води
Сьогодні, 13:59
 0
Окупант здав танк українським військовим за винагороду. ФОТО
Сьогодні, 13:36
 0
Медіа
відео
1/8