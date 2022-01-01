У Луцьку майже 40 будинків залишились без гарячої води

У Луцьку у зв'язку з виконанням ремонтних робіт без гарячої води залишились близько 40 житлових будинків.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на мережах котельні на вул. Даньшина без послуги з гарячого водопостачання тимчасово залишаються житлові будинки на вул. Потебні, 52а, 58, 58а, вул. Даньшина, 16, вул. Черняховського, 1.Також подачу гарячої води тимчасово припинено до будинків на вул. Конякіна, 29, 29а, 29б, 31, вул. Кравчука, 15, 17, 19б у зв’язку з початком робіт з ліквідацією витоку на мережі.Розпочато роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі просп. Соборності, у зв’язку з чим тимчасово зупинено роботу двох Центральних теплових пунктів на просп. Соборності 19б та 20д. Відтак, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово відсутні в їх споживачів. А саме, споживачами ЦТП на просп. Соборності, 19б є ж/б на просп. Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25; споживачами ЦТП на просп. Соборності, 20д є ж/б на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 25, вул. Кравчука, 16, 18, 20. Послуги також припинено для мешканців будинків на просп. Молоді, 13, 13а, 15, 19, 23.Про хід виконання робіт та відновлення послуг буде повідомлено додатково.