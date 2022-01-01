Противник намагається переміщувати резерви до кордонів України: зведення Генштабу





Про це повідомляють у



Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом росії угрупованню окупаційних військ збройних сил російської федерації, залишаються невиконаними.



З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії.



Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин.



У зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на на тимчасово окупованій території Донецької області представники російської федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах. Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма.



На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ.



На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.



У напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відзначено.



У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.



На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова.



На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.



В районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не проводив. Силами підрозділів 2-го АК продовжує закріплюватись в районі населеного пункту Пшеничне.



В районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав.



На напрямку Донецьк - Мар’їнка здійснив спробу наступу. Успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив.



Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.



На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. В Херсонській області, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами “росгвардії” проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї.



На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням здійснив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. В районі населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом росії угрупованню окупаційних військ збройних сил російської федерації, залишаються невиконаними.З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової і цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невибіркової дії.Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин.У зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на на тимчасово окупованій території Донецької області представники російської федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах. Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма.На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ.На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.У напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відзначено.У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова.На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.В районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не проводив. Силами підрозділів 2-го АК продовжує закріплюватись в районі населеного пункту Пшеничне.В районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав.На напрямку Донецьк - Мар’їнка здійснив спробу наступу. Успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив.Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. В Херсонській області, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами “росгвардії” проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї.На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням здійснив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. В районі населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.

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