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У Кремлі вирішили відбирати гроші у бюджетників для війни в Україні

У Кремлі вирішили відбирати гроші у бюджетників для війни в Україні
Російська економіка тріщить по швах, оскільки санкції поступово починають діяти, рубль обвалився, а війна коштує дуже й дуже дорого. Так як підтримувати бойові дії, залучати нове гарматне м'ясо та озброювати резервістів РФ не може, у Кремлі вирішили вкотре пограбувати власне населення.

Про це пише 24 канал з посиланням на дані джерел у розвідці.

Майже всі бюджетні установи в Росії отримали наказ збирати гроші на війну з кожного співробітника. Звісно, скинутися грошима пропонують всім "добровільно", але за відмову людей погрожують звільнити, а кошти спишуть з рахунків примусово.

"Внески", які влада здиратиме з населення РФ, є критичними для багатьох сімей, які ледве виживають в умовах критичної економічної ситуації.

Грабіж під приводом "рятування Донбасу"

Керівники бюджетних підприємств почали розповсюджувати серед персоналу заяви про "добровільні внески" 20 березня.
На паперах вказано, що "бюджетник просить утримати з зарплати за березень пожертвування "на допомогу жителям" квазіутворень.
Насправді ж ці гроші до мешканців окупованих Росією територій, звісно, не дійдуть. Окупанти збираються використати ці гроші на війну та виплату зарплат загарбникам.

На чергове пограбування населення військові злочинці з Кремля вирішили піти не лише через нестачу коштів на підтримку бойових дій, але й через неспроможність і небажання надалі підтримувати існування недореспублік. Тому жителям захоплених частин Донбасу доведеться затягнути пояси набагато серйозніше, аніж раніше. Прогодувати самих себе російські анклави, звісно, не зможуть, а пріоритети Путіна вже не змінити.

Саме тому витрачати мільярди на пенсії та зарплати бюджетникам, підтримувати хоча б якесь існування квазіутворень та надавати підтримку недореспублікам у Москві вже не будуть.
Збиратимуть з кожної зарплати
У Кремлі вирішили відбирати гроші у бюджетників для війни в Україні

За даними розвідки, військово-політичне керівництво Росії вирішило фактично побиратися для війни та встановило мінімальні внески з кожного бюджетника. Наприклад, у лікарнях середній медперсонал має відмовитися від 300 рублів. З урахуванням того, що середня зарплата медсестри у Росії складає 15 тисяч рублів (приблизно 90 доларів), навіть така сума для населення є суттєвою. Звісно, найсерйознішою є ситуація у російській глибинці, де медсестри отримують взагалі не більше 7500 рублів. Зарплата лікарів у Росії значно більша, але й відбиратимуть у них більше – від 1 тисячі рублів.

Приблизно таке ж співвідношення пограбувань спостерігається й в інших державних підприємствах Росії. Утримуватимуть якісь кошти терористи збираються навіть серед працівників заводів, які призупинили свою роботу.

Путіна ймовірний голод своїх людей не хвилює взагалі. Він хоче лише одного – виграти криваву війну в будь-який спосіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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